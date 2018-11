Nyt studie stækker frygt for fedt i maden Det er ikke farligt at spise mere fedt. Det er mængden af kalorier, der gør forskellen, viser nyt studie.

Et nyt studie fra Københavns Universitets Institut for Idræt og Ernæring viser, at langvarig indtagelse af meget fed mad ikke skader sundheden. Dog betinget af, at kalorieindtaget som et hele ikke er for stort.

Studiet stækker dermed frygten for, at fedt i sig selv udløser en række livsstilssygdomme.

»Vi har længe haft den hypotese, at fedt i kosten ikke i sig selv giver livsstilssygdomme«, siger ansvarlig for studiet professor Bente Kiens.

I studiet fik deltagerne en kost, hvor over 60 procent af kalorieindtaget kom fra fedt. Deltagerne i studiet beskrives som 18 'let overvægtige og utrænede mænd i alderen 30-40'.

Det er en gruppe, der ofte udvikler livsstilssygdomme som diabetes senere i livet.

Efter seks uger på denne kost viste prøver, at deltagerne i forsøget ikke havde en forværret sundhedstilstand. Faktisk var flere af de sundhedstegn, der blev målt på, forbedret.

Problemet er, når vi spiser for meget

Professor Bente Kiens, konkluderer, at man ikke skal være bange for fedt i maden, da kroppen tilpasser sig og forbrænder fedt i stedet for eksempelvis kulhydrater.

»Kroppen indstiller sig til at forbrænde det, man spiser. Så man kan spise meget fedt uden negative konsekvenser«.

»Det er tydeligt, at det er det, at man spiser for meget, der er det negative. Altså at man tager på i vægt. Det er det, der er det farlige, og ikke den type mad, man spiser«, siger Bente Kiens.

Det er dog ikke et carte blanche til at opfylde sit kalorieindtag med Matadormiks og cocktailpølser. Vitaminer, mineraler og fibre er stadig vigtigt for sundheden.

»Kalorier er kalorier, og man kan ikke tale om gode og dårlige kalorier. Men man kan tale om gode og dårlige fødevarer«, siger Bente Kiens.

Et lignende forsøg i mus blev gennemført samtidigt.

»I de mus som fik den samme fedtrige og kulhydratfattige mad som menneskene, sås det, at indholdet af fedt i leveren faldt«.

»Det passer med, at leverens blodsukkerregulering hos forsøgspersonerne også blev forbedret af den fedtrige kost«, skriver postdoc Annemarie Lundsgaard, der også har arbejdet på projektet.

ritzau