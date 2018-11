Ved et trylleslag overskrider de fleste af os grænsen for, hvor meget dioxin vi kan tåle Ny viden giver grænseværdi for tolerabelt indtag af dioxiner et ordentligt dyk. Det betyder, at danskerne i snit får dobbelt så meget af giftstoffet ind i kroppen som grænsen. Men der er umiddelbart ingen grund til, at vi ændrer kostvaner, vurderer DTU Fødevareinstituttet.

Den gode nyhed er, at du nok ikke behøver at ændre dine kostvaner på grund af ny viden om miljøgiften dioxins sundhedsskadelige virkning på mennesker. Du kan altså fortsat spise fed fisk, mælk og kød, som du plejer, fordi fordelene ved disse fødevarer formentlig er større end de ulemper, deres indhold af dioxin medfører.

Men den dårlige nyhed er, at den europæiske fødevarestyrelse, EFSA, har kigget på nye undersøgelser af sundhedseffekten af dioxiner og på den baggrund har besluttet at ændre grænseværdien for, hvad der for et menneske er »et tolerabelt indtag«.

Fakta Fisk og dioxin

Fødevarestyrelsen anbefaler efter den nye grænseværdi for dioxin, at man følger kostrådene. Altså spiser varieret, magert og masser af grøntsager.

Indholdet af dioxin er særligt højt i Østersøen på grund af industriel aktivitet i området, særligt produktion og blegning af papir.

Laks fra Østersøen har et særligt højt indhold af dioxin. Du kan derfor begrænse dit indtag af blandt andet laks og torskelever fra Østersøen, råder Fødevarestyrelsen.

Gravide og kvinder i den fødedygtige alder bør begrænse indtaget af fede fisk fra Østersøen til højst en portion østersølaks på 125 gram om måneden. For at nå de anbefalede 350 gram fisk om ugen, kan de vælge for eksempel rødspætte, rødtunge, skrubbe, torsk (ikke torskelever), kuller, kulmule, sej, fiskerogn og opdrættede ørreder og laks.

Dioxin stammer navnlig fra fortidens udledninger fra industrien og er i både havene og jorden. Derfor findes giftstoffet i blandt andet fisk, kød og mejeriprodukter. Kilde: Fødevarestyrelsen Vis mere

Den seneste grænseværdi blev fastsat i 2001 på baggrund af dyreforsøg, hvor der blev konstateret dårlig sædkvalitet hos mus som følge af miljøgiften. Den nye grænseværdi fra EFSA er syv gange lavere, og det betyder ifølge DTU Fødevareinstituttet, at de fleste danskere pludselig overskrider grænseværdien. På baggrund af overvågningsdata har forskerne nemlig regnet ud, at en dansker i gennemsnit indtager dobbelt så meget dioxin som den nye grænseværdi, oplyser seniorforsker ved instituttet, Julie Boberg.

»Grænsen er blevet ændret, fordi ny viden viser, at der formentlig skal mindre dioxin til for at få en sundhedsskadelig virkning. Dioxin er en miljøgift, som vi mennesker ophober i kroppen gennem hele livet, og den nye grænse skal blandt andet forebygge, at gravide kvinder har en så høj koncentration af dioxin i deres kroppe, at deres børn får en dårlig sædkvalitet, ligesom grænsen skal beskytte mod skader på udviklingen af tænderne og mod påvirkning af skjoldbruskkirtlen«, forklarer hun.

Første skridt på vejen

Forurening med miljøgiften dioxin kommer oprindelig fra forbrænding i den industrielle produktion og findes overalt i naturen. Den bliver ophobet i fedtvævet hos dyr og fisk og vandrer altså over i os mennesker, når vi spiser animalske fødevarer og især fede fisk som laks og sild. De seneste 30 år er indholdet af dioxin i fødevarer og dyrefoder dog faldet, oplyser EFSA, men miljøgiften er meget svær at nedbryde, så derfor ændrer koncentrationerne sig kun meget langsomt over mange år.

»Den nye grænseværdi er første skridt på vejen mod at sikre, at lovgivningen på området er god nok. Loven skal sikre, at fødevarer ikke indeholder stoffer, som er sundhedsskadelige. Derfor skriver myndighederne, at de nu vil kigge nærmere på resultaterne og vurdere, om der skal ske noget med reglerne om grænseværdier for dioxiner i vores fødevarer«, fortæller Julie Boberg.

Den nye grænseværdi er fastsat til 2 såkaldte picogram dioxiner og dioxinlignende stoffer per kilo kropsvægt per uge. Vi er nede i så små mængder, at det næsten er umuligt at forestille sig det. Et picogram er således en billiontedel af et gram, og ifølge DTU Fødevareinstituttets data er tallet for danskeres indtag 3,9 picogram.

Hvis de fleste af os overskrider grænseværdien, hvorfor behøver vi så ikke ændre kostvaner?

»Det skyldes, at der er en masse gavnlige effekter af at spise fisk, kød og animalske produkter. Samtidig er det her ikke noget, man ændrer ved et snuptag ved eksempelvis at holde op med at spise fede fisk, da stofferne ophobes i vores fedtvæv gennem årene. EFSA foreslår, at der bliver set nærmere på det samlede billede af fordele og ulemper ved at spise fisk. Vi mangler denne viden, før man kan sige noget om, hvorvidt vi bør ændre vores kostvaner«, siger Julie Boberg.

Dioxin i små mængder i fødevarer er uundgåeligt og er ikke i sig selv farligt, skriver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside. Men hvis du over »længere tid« spiser en fødevare med et for højt indhold af dioxiner kan det på »længere sig være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende«.

Dioxin binder sig til fedt, og det er eksempelvis i fedtkanten på kød, at den største koncentration findes. »Endnu en årsag til, at man skal spise magert og varieret«, skriver Fødevarestyrelsen.