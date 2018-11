Stor sundhedsreform er udskudt - igen, igen Først i det nye år kommer den storstilede, men længe ventede reform af sundhedsvæsenet.

Den skulle være kommet lige efter efterårsferien.

Det skete ikke.

Så ventede alle længe på den ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) største reform af det danske sundhedsvæsen i 10 år. Og intet skete.

Nu meddeler regeringen, at reformen først kommer i det nye år. Sent i aftes skrev sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på Facebook:

»I regeringen ser vi frem til at præsentere en sundhedsreform, der vil styrke et nært, sammenhængende og trygt sundhedsvæsen. Men vi må se i øjnene, at både finanslovsprocessen og forhandlingerne om folkeskolen er trukket ud. Inden jul skal en vigtig finanslov, der kan understøtte vækst og velfærd i hele landet, og en aftale om en bedre folkeskole med styrket faglighed og kortere skoledage være på plads. Det skaber i den grad politisk pladsmangel, inden den søde juletid nærmer sig«, skriver Nørby.

Derfor må alle vente lidt længere.

»En sundhedsreform, der rækker mange år frem i tiden og betyder noget for de mere end 5,1 millioner patienter årligt og mere end 180.000 medarbejdere på sundhedsområdet i kommuner og regioner, den fortjener god tid til at blive diskuteret, debatteret og forhandlet. Den tid er blevet for knap inden jul, og derfor har vi i dag besluttet at skubbe fremlæggelsen af sundhedsreformen til januar. Det glæder jeg mig til, for vi har brug for en sundhedsreform, der styrker nærheden, trygheden og sammenhængen i sundhedsvæsenet og gør op med den alt for store geografiske ulighed i sundhed«, slutter hun.

Udsættelsen af den store reform, der kan ende med at nedlægge de fem regioner, der driver hospitalerne, møder skarp kritik hos Socialdemokraterne.

»Vores sundhedsvæsen zigzagger, der er ikke sat en kurs. Og der er heller ikke fundet en løsning på det, som er de virkelig store udfordringer i sundhedsvæsenet«, siger socialdemokraternes sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen til Ritzau.

»Når man har meldt ud, at der ville komme en reform med et, som jeg har tolket det, stort indhold set fra regeringens side, så har det udløst utrolig mange spekulationer og ængstelse«.

»Jeg tror, at det har præget alle processerne på hele sundhedsområdet i nedadgående retning i det seneste halve år«, siger han.