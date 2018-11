Nu kan raske undgå smitte med en pille mod hiv Ny forebyggende medicin mod hiv er klar i Danmark som et fast tilbud i starten af det nye år.

PrEP (Pre Exposure Prophylaxis) bruges som navn for forebyggende medicinsk behandling af personer, som endnu ikke er udsat for smitte, men som er i risiko for at blive hiv-smittet. Medicinen består af en pille om dagen. PrEP er et supplement til, og ikke en erstatning for konsekvent brug af kondom. Det vurderes, at der i Danmark lever cirka 6.200 med hiv, hvoraf 4.100 er mænd, der har sex med mænd. Hvert år konstateres der mellem 150-200 nye tilfælde af nye hiv-smittede i Danmark. Det forventes, at den nye medicin mod hiv kan halvere tallet.

Kilde: Sundhedsstyrelsen Vis mere

Hvert år får mellem 150 og 200 personer i Danmark den triste besked, at de er blevet smittet med hiv. Men nu forventer sundhedsmyndighederne, at det fremover kun vil være mellem 75 og 100 personer, der bliver smittet. Regionerne har netop besluttet, at hospitalerne fra starten af det nye år skal tilbyde medicinen til personer med såkaldt særlig risiko for at blive smittet.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan det eksempelvis omfatte transkvinder, mænd, der har sex med mænd, personer, der er partner til en hiv-smittet, der ikke er velbehandlet – og personer, der har haft ubeskyttet analsex med skiftende partnere i den forudgående periode.

Cirka 6.200 smittede i Danmark

Det vurderes, at der i Danmark lever cirka 6.200 med hiv, hvoraf 4.100 er mænd, der har sex med mænd. Størstedelen af dem, der lever med hiv-smitte i Danmark, er velbehandlede, det vil sige med virus i blodet, man ikke kan måle, hvilket betyder, at de er smittefri.

»Der er en mindre del af de hiv-smittede, der trods myndighedernes anbefalinger har en risikoadfærd, der gør, at der bliver holdt liv i sygdommen. Selv om vi har kondomkampagner, er der omkring 150 nye smittede hvert år, og vi kan ikke få tallet længere ned«, siger Karin Friis Bach (R), der er formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Vi har kæmpet for at få indført prep under ordnede forhold i flere år, så det er et vigtigt skridt, Regionerne nu tager Direktør i Aids-Fondet, Andreas Gylling Æbelø

Hun kalder hiv en alvorlig sygdom, selv om man ikke nødvendigvis dør af den længere.

»Den kræver livslang behandling med overvågning, og medicinen her er altså et redskab, man kan bruge til at reducere den. Men kondom bør fortsat være det naturlige førstevalg for at undgå hiv-smitte«.

Ikke substitut for kondom

Risikerer I ikke, at flere får kønssygdomme og undlader at bruge kondom?

»Det er en vigtig pointe, at det her lægemiddel bliver kun tilbudt ude på hospitalerne. Men vi skal hele tiden finde ud af, hvordan vi rammer den målgruppe, der skal rammes og ikke andre, der bruger det i stedet for kondom. Derfor laver vi en nøje vejledning og en følgegruppe, der skal følge, hvordan det går«, forklarer Karin Friis Bach og tilføjer, at myndighederne er særligt interesseret i at nå folk med skiftende partnere, der dyrker usikker sex og analsex.

Svært at nå målgruppen

»Det er ikke alle mandlige homoseksuelle, der lever i faste parforhold, og de har en særlig risikoadfærd«, siger hun og tilføjer:

»Men det kan være svært at få de grupper ind på hospitalerne for at tilbyde dem medicinen, så vi skal tale med ngo’erne, blandt andre Aids-Fondet, om et samarbejde. Måske skal vi sende lægerne ud til ngo’erne, ud af hospitalerne. Det må vi finde ud af«.

Hos Aids-Fondet synes direktør Andreas Gylling Æbelø, at det er en fantastisk nyhed.

»Vi har kæmpet for at få indført prep under ordnede forhold i flere år, så det er et vigtigt skridt, Regionerne nu tager. Men det er heller ikke et sekund for tidligt. Vi har kendt de positive effekter i lang tid, og prep anbefales bredt af eksperter«, siger han.

Ifølge direktøren er det afgørende, at der nu bliver lavet den rigtige implementering, så der er mest forebyggelse for pengene, og at de rigtige målgrupper bliver ramt:

»Hvis vi skal høste det fulde udbytte, er vi nødt til at tale sammen på tværs af skel mellem politiske beslutningstagere, embedspersoner, hospitaler og civilsamfundsorganisationer«.

Han vurderer derudover, at det samtidig bør være en anledning til, at der bliver lavet en samlet hiv-strategi i Danmark, så der er en koordineret og effektiv indsats i landet.