De fleste kræftpatienter bliver behandlet til tiden, men det gælder ikke, hvis du har brystkræft og bor i Region Sjælland Hver femte kræftpatient venter for længe. Andelen har været stabil hele året, men i Region Sjælland var det stik modsat i tredje kvartal. Her ventede 78 procent af brystkræftpatienterne for længe på operation. De får en undskyldning.

På landsplan bliver 8 ud af 10 kræftpatienter behandlet inden for tidsfristerne i de såkaldte pakkeforløb, der er de faglige rettesnore for, hvor lang tid det må tage at behandle en patient for den livstruende sygdom. Andelen har været nogenlunde stabil det meste af året, oplyser Sundhedsstyrelsen, der har offentliggjort tallene for tredje kvartal.



Men tallet dækker over regionale forskelle, ligesom der inden for enkelte kræftformer er store problemer med at overholde fristerne. Således har langt de fleste patienter med brystkræft i Region Sjælland ventet for længe på at blive opereret for deres sygdom. 78 procent af forløbene blev ikke gennemført til tiden, hvilket svarer til, at 111 kvinder har ventet for længe. Kræftens Bekæmpelses direktør, Jesper Fisker, kritiserer regionen for ikke at leve op til sit ansvar og siger, at »mange kræftramte kvinder er blevet svigtet«.

Fakta Ventetid på kræftbehandling Over 32.300 patienter blev undersøgt i pakkeforløb for mistanken om en kræftsygdom i 3. kvartal 2018.

Hos 8.551 af disse patienter viste undersøgelserne, at de havde kræft, eller at der fortsat var mistanke om kræft.

81 % af alle kræftpatienter, der gennemførte et pakkeforløb for kræft i 3. kvartal 2018, kom i behandling inden for Sundhedsstyrelsen faglige anbefalinger. Det er samme andel som i 1. og 2. kvartal 2018. Kilde: Sundhedsstyrelsen Vis mere

Vicedirektør på Sjællands Universitetshospital Beth Lilja siger i en pressemeddelelse »undskyld« til de kvinder, der har ventet for længe. Regionen siger, at mangel på kirurger er årsagen til langt de fleste overskridelser – 78 af de 111. Dertil kommer, at i nogle situationer tillod patientens tilstand ikke operation, mens andre selv ønskede at vente på operationen. Blot 22 procent af forløbene blev gennemført inden for fristerne, hvilket vidner om et voldsomt dyk fra andet kvartal, hvor 69 procent var inden for tidsrammen.

Kræftens Bekæmpelse forventer, at regionen tager individuel kontakt til hver enkelt af de kvinder, der har ventet for længe. Regionen oplyser, at den har iværksat tiltag, så patienterne bliver behandlet til tiden nu. Blandt andet har regionen hyret to læger fra Sverige, ligesom den sender flere patienter til behandling i andre regioner.

Kræft skulle betragtes som en akut sygdom

Pakkeforløbene blev fastlagt for godt ti år siden, efter at det kom frem i medierne, at et kræftforløb med forskellige undersøgelser og former for behandling kunne strække sig over halve og hele år, fordi patienterne ventede længe på hver enkelt undersøgelse, hvorefter de ventede på svar, for så derefter igen at vente på en ny undersøgelse. Når diagnosen endelig var stillet, skulle patienten så vente igen på behandling. I ventetiden oplevede mange patienter, at deres kræftsygdom blev forværret, og chancerne for helbredelse forringet.

Daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) erklærede efter mange historier om patienters lange ventetid, at kræft skulle betragtes som en akut sygdom, for »i værste fald kan en forsinket behandling koste liv«, som han sagde. De såkaldte pakkeforløb tilstræber at planlægge undersøgelser og behandling som perler på en snor uden unødig ventetid. Den praksis stammer oprindelig fra Vejle Sygehus. Målet er at sikre patienterne den bedst mulige chance for at blive helbredt.

Set samlet for hele landet bliver 81 procent af patienterne behandlet inden for fristerne. I bund ligger Region Sjælland med 73 procent, mens Region Syddanmark er i top med 86 procent.