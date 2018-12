Overlæge: Imponerende mange danskere kan førstehjælp

Danskerne ved, hvad de skal gøre, hvis en person falder om på gaden og har brug for akut hjælp.

Faktisk er det fire ud af fem danskere over 18 år, der har været på et førstehjælpskursus, hvor de har lært at yde såkaldt hjertelunge-redning.

Det viser nye tal i en undersøgelse foretaget af Region Hovedstadens Akutberedskab.

At så mange danskere har fået et kursus i førstehjælp, begejstrer Jens Flensted, der er formand for Dansk Råd for Genoplivning og overlæge på Rigshospitalet.

»Det er meget glædeligt, og det er faktisk et imponerende højt tal«.

»Det placerer os jo klart i front af nationer, hvor befolkningen virkelig har interesse for det område og gør noget ved det«, siger Jens Flensted.

Sådan kan du hjælpe ved hjertestop Omkring 4000 danskere dør hvert år af hjertestop, mens de befinder sig væk fra hospitalet. Mange af dødsfaldene kan forhindres, hvis der straks foretages førstehjælp. Men hvad skal man gøre, hvis man er vidne til, at en voksen person falder om med et hjertestop? Som det første skal der ringes 1-1-2 for at tilkalde hjælp.

Dernæst kan hjertelunge-redningen påbegyndes. Den består af hjertemassage og kunstigt åndedræt.

Der udføres 30 brystkompressioner - fem centimeter dybe tryk på brystkassen.

Dernæst foretages mund-til-mund, hvor der blæses luft ind gennem munden to gange.

Brystkompressioner og indblæsninger foretages skiftevis 30:2, indtil ambulancen kommer frem, eller personen selv begynder at trække vejret. Kilder: Dansk Råd for Genoplivning, sundhed.dk Vis mere

De fleste danskere har modtaget undervisning i førstehjælp gennem deres arbejde, via fritidsaktiviteter, på kursus eller uddannelse.

For 24 procent af de adspurgte er det sket inden for de seneste to år.

Og det gør en stor forskel, at befolkningen har kompetencerne til at hjælpe, lyder det fra formanden.

Det kan nemlig være en chokerende og voldsom oplevelse at se en person, der får et hjertestop.

Man kan ikke gøre noget forkert

Men folk, der har modtaget undervisning, går måske ikke i stå i en livstruende situation, hvis de har en idé om, hvad de skal gøre.

»Det gør det nemmere for folk at overvinde grænserne for at træde til, fordi de har fået noget træning på et førstehjælpskursus«, siger Jens Flensted.

Undersøgelsen viser også, at knap halvdelen af danskerne kan finde ud af at bruge en hjertestarter.

Det har desuden siden 2006 været obligatorisk at tage et kursus i livreddende førstehjælp ved erhvervelse af kørekort - hvilket har gjort, at 40 procent af de unge mellem 18 og 29 år har lært førstehjælp, mens de har taget kørekort.

Men selv om man ikke ved hvad man skal gøre, hvis en person falder om, så skal man ikke være bange for at hjælpe.

»Man kan ikke gøre noget forkert«.

»Det er jo en forfærdelig situation, så al hjælp er rigtig god hjælp. Man skal endelig ikke holde sig tilbage«, lyder det i en opfordring fra Jens Flensted

