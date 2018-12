Sundhedsmyndigheder efterforsker salmonellaudbrud Statens Serum Institut oplyser, at man har registreret en type salmonella, som man normalt ser i svinekød.

Statens Serum Institut efterforsker i øjeblikket et større udbrud med salmonella, hvor mindst 28 personer har været syge.

Det oplyser instituttet i en pressemeddelelse onsdag formiddag.

Fakta Salmonella Smitte: Salmonella er en bakterie, der også findes hos og smitter via dyr. Bakterien findes hos landbrugsdyr og smitter via kød (svin, okse og kylling) eller æg.

Infektionen kan dog også findes i andre fødevarer. Der er eksempler på smitte fra frugt og grønt, chokolade og myslibarer.

Salmonella er udryddet i danske kommercielle kyllingeflokke og findes derfor ikke i danske æg og kyllingekød. (Man kan dog stadig få campylobacter-infektion fra kyllingekød.)

Den mest almindelige kilde til infektion i Danmark er svinekød. Mange udenlandske kødprodukter kan også være forurenet.

Salmonella monofasisk Typhimurium, som der er tale om i det nuværende udbrud, findes ofte i grise. Den hyppigste kilde til infektionerne er fersk svinekød. Symptomer: Salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger og/eller feber.

Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine.

Hos få procent spredes bakterierne ind i selve kroppen fra tarmkanalen, og det kan blandt andet forårsage blodforgiftning.

Salmonella kan give senfølger som ledsmerter, knuderosen (betændelse i fedtvæv) og formentlig irriteret tyktarm.

Salmonella Typhi er årsag til højfebril (feber over 40 grader) og ofte alvorlig sygdom som følge af blodforgiftning (tyfus). Årsag og forebyggelse: Salmonellainfektion fra svinekød kan opstå, hvis kødet ikke gennemsteges, eller hvis saft fra svinekødet kommer i kontakt med andre fødevarer, som ikke varmebehandles under tilberedningen i køkkenet.

Derfor er det vigtigt at holde god hygiejne i køkkenet, adskille råt kød fra andre fødevarer og gennemstege kødet. Behandling: Rigelig væske anbefales for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastning.

Antibiotikabehandling gives til patienter, hvor bakterierne har spredt sig uden for tarmen samt til særlige patientgrupper med alvorlig underliggende sygdom. Kilder: Statens Serum Institut. Vis mere

De 28 syge er både børn og voksne fra hele landet.

»Vi arbejder på at finde ud af, hvad der er skyld i udbruddet. Vi ved, at det er en type af salmonella, som vi normalt ser i svinekød«.

»Det bedste råd, vi kan give lige nu, er derfor at være ekstra opmærksomme på at gennemstege svinekød og holde det rå kød adskilt fra det spiseklare mad i køkkenet«, siger Luise Müller, epidemiolog på Statens Serum Institut.

I alt har 18 personer været indlagt på hospitalet.

Salmonellainfektionen kan opstå, hvis kødet ikke bliver stegt ordentligt, eller hvis saft fra svinekødet kommer i kontakt med andre fødevarer, som ikke varmebehandles under tilberedningen i køkkenet.

Statens Serum Institut oplyser til Ritzau, at der i en dansk kontekst er tale om et stort udbrud. Normalt registrerer myndighederne i alt mellem 10-20 salmonellasmittede personer på et helt år.

Symptomer på en salmonellainfektion er blandt andet diarré, opkast og generel utilpashed. Rigelig væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger.

ritzau