Ungepanel overrækker råd til minister: »Det handler om en hel generations sundhed« Torsdag gav et ungepanel deres ni råd til sundhedsministeren om, hvordan vi kan forbedre den psykiske trivsel blandt unge.

Spidse sko, høje støvletter, sneakers og vinterstøvler kommer ud ad døren fra Grundlovsværelset på Christiansborg torsdag formiddag. Fodtøjets ejermænd er ikke typiske gæster på folkestyrets højborg, men de bliver mødt af diktafoner, kameraer og journalister, og sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (V) stiller sig ved siden af gruppen.

Fakta: Ungepanelets ni råd til ministeren: 1. Der skal skabes frirum til børn og unge, hvor der ikke skal præsteres 2. Unge med psykisk mistrivsel skal have let adgang til hjælp 3. Børn, unge og deres nære omgivelser skal have digital dannelse 4. Medierne skal tage ansvar for fair formidling 5. Eksponeringen af fiktive kropsidealer skal begrænses 6. Den naturlige krop skal synliggøres 7. Nye initiativer skal understøtte et mere mangfoldigt kropsideal 8. Viden om køn og seksualitet skal øges i befolkningen 9. Respekten for individuelle grænser skal styrkes Vis mere

Her står 10 unge fra hele landet, der har valgt at bruge tid og kræfter på at formulere ni gode råd til sundhedsministeren om, hvordan vi forbedrer den psykiske trivsel blandt unge. Nu er de overleveret.

»Der skal skabes frirum til børn og unge, hvor der ikke skal præstere«,»Unge med psykisk mistrivsel skal have let adgang til hjælp« og »Den naturlige krop skal synliggøres«, lyder nogle af ungepanelets råd. Og forklaringerne falder med faste røster: Der er ikke kun én krop, der er den rigtige. Mistrivsel kommer i mange forskellige stadier og mange forskellige tidspunkter. Det at trives er røget i baggrunden i stedet for det, at man har værdi i sig selv, og det at blive dygtig tager tid. Og Ellen Thrane Nørby lytter opmærksomt, mens de unge taler.

Første gang ungepanelet og sundhedsministeren mødtes var i foråret 2018, og siden har de afholdt to møder og fire workshops. Sana Mahin Doost er en af de 10 unge i panelet, og til daglig er hun forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd.

»Det har været en kæmpe fornøjelse og virkelig givende at bruge så meget tid med mange forskellige unge. Vi kommer fra forskellige organisationer med vidt forskellige udgangspunkter. Nogle har haft unges psykiske trivsel tæt inde på livet, andre knap så meget, og det har skabt en virkelig god dynamik. Det har skabt rum til, at det har været vores præmis, der har dannet rådene«, siger hun.

De ni råd skal nu formidles videre ud i samfundet og hverdagen. Ellen Thrane Nørby er ikke i tvivl om, at kropskultur, som også fylder i tre af ungepanelets ni råd, skal have særligt fokus:

»Alt for mange - særligt piger, men også drenge - føler, at deres krop er forkert, og at de skal lave om på deres krop for overhovedet at føle, at de er gode nok. Det skal vi arbejde videre med«, siger hun.

»Sammen med kulturministeren kommer jeg til at tage initiativ til en konference, hvor hun og jeg vil invitere både jer som ungepanel og også medierne i forhold til at tage en snak omkring fair formidling og mediernes ansvar i forhold til hvilket ungdomsbillede, der formidles, samt hvordan man formidler med unge og til unge«, siger ministeren.



Debatten skal med til middag

Ifølge Sana Mahin Doost handler det om at skabe debat blandt ungdommen.

»Det er vigtigt at ikke blot sundhedsministeren, men alle andre ministerier, uddannelsesinstitutioner og kommuner tager det her aktivt op og arbejder videre med det. Men det er også vigtigt, at vi unge snakker om, hvordan vi vil have vores unge liv. Vi skal være med til at sætte dagsordenen. Vi skal samle os som ungdom og sende presset opad«.

Ungepanelet er inviteret med ud på uddannelsesinstitutioner over hele landet for sammen med sundhedsministeren at sætte fokus på rådene. Kristina Ørsted fra Børns Vilkår siger, at ungepanelets håb også er, at rådene kan hives med hjem rundt om spisebordet. Zenia Thuborg, frivillig i Det Sociale Netværk, tilføjer:

»Vi håber, at vores råd kan sprede ringe i vandet, der kan udvide sig henover årene. For vi får jo ikke ændret det her på en dag, det er en lang proces«.

»Men det er vigtigt, for det handler om en hel generations sundhed«.