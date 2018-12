Klarlunds klumme: Finanslov uden løft af levealderen

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Dansk Folkeparti, og dermed fik vi en finanslov. For at begynde med det positive, så er der afsat 7 millioner kroner til pensionering af cirkuselefanter. Det er ganske vist tankevækkende, at folkepensionisterne må nøjes med 35 kroner mere om måneden, men så må vi finde glæde i, at der tages vare på elefanterne.

Bente Klarlund Pedersen Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed

Et andet interessant regnestykke vedrører afgifter. Simon Emil Ammitzbøll-Bille var et stort smil, da han formulerede sig som følger: »Øl bliver billigere, vin bliver billigere – vi har jo tidligere gået meget op i biler, nu går vi videre over i både og fly, som får lavere afgifter og det er vi sådan set rigtig glade for«. De Samvirkende Købmænd har regnet på, hvad afgiftssænkningen kommer til at betyde for det sidste led i købekæden, altså dig og mig ude i butikken. Det viser sig, at man i gennemsnit kun sparer 15 øre per flaske vin. Liberal Alliance er alligevel overbevist om, at vi derved kommer grænsehandlen til livs, men at de 15 øre ikke betyder, at danskerne bliver lokket til at drikke mere.

Danmarks for tiden mest berømte ø Lindholm, også kaldet asyløen, har tidligere været brugt til at forske i hundegalskab og svinepest. Øen er potentielt smittefarlig, så der skal gøres rent, inden de tidligere straffede kan sejles over. Først i foråret 2020 kan man begynde at bygge på øen. Heldigvis koster projektet kun 759 millioner kroner over de næste fire år. Til sammenligning afsættes der i samme periode 543 millioner til en ny sundhedsreform, altså den, der skal bekæmpe sygdomme på de andre 72 danske øer, hvor der rent faktisk for tiden bor mennesker. Asyløen Lindholm er altså dyrere end samtlige tiltag, hvad angår både sundhed og klima.

Det er problematisk, at finansloven ikke på nogen måde bidrager til at rette op på det forhold, at Danmark har vesteuropæisk bundrekord i levealder. Rygning er den vigtigste årsag til de alt for mange tilfælde af tidlig sygdom og død. Omkring 10 procent af alle rygende teenagere får senere i livet kræft på grund af rygningen. Hvis vi tog ved lære af nordmændene og øgede prisen på pakken, ville langt færre unge ryge, færre ville få kræft, og i tilgift ville der komme langt flere penge i statskassen, som vi så kunne bruge på finansloven til sundhed. På den måde kunne der måske blive plads til alle i herberget.



