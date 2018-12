Tidslinje: Strid om Peter Gøtzsche og Det Nordiske Cochrane Center

1993

Det Nordiske Cochrane Center (NCC) oprettes med Peter Gøtzsche som direktør. Basisbevillingen er i 2018 på 17,8 millioner kroner og afsat på finansloven. Rigshospitalet huser NCC.

26. september 2018

Et flertal i bestyrelsen for det internationale Cochrane-netværk ekskluderer Peter Gøtzsche (PG) fra organisationen. Derfor regner Cochrane ikke længere PG som direktør for NCC. Samme dag tager Rigshospitalets vicedirektør, Per Jørgensen, kontakt til Cochrane-direktør Mark Wilson for at få en redegørelse.

27. september

Rigshospitalets Per Jørgensen kontakter igen Mark Wilson for at få en skriftlig kommentar og forklaring på situationen efter ekskluderingen af PG samt konsekvensen for NCC. Det samme gør Sundheds- og Ældreministeriet.

28. september

Telefonnotat, samtale mellem en kontorchef i ministeriet og Mark Wilson, der understreger, at eksklusionen af PG er »adfærdbaseret, ikke substansbaseret«. Wilson oplyser, at hvis NCC fortsat skal være medlem af Cochrane, kræver det en »ny direktør, og at PG ikke er involveret i NCC«.

Mark Wilson bekræfter skriftligt over for Rigshospitalet, at PG er udmeldt af Cochrane og derfor ikke kan være direktør ved NCC.

Peter Gøtzsche oplyser, at han udmelder NCC af Cochrane-netværket for at oprette et nyt uafhængigt center. Efterfølgende oplyser han det samme til Rigshospitalet, Region Hovedstaden og Sundheds- og Ældreministeriet. PG får efterfølgende ifølge Rigshospitalet en påtale for dette, da handlingen kan få alvorlige konsekvenser for NCC.

30. september

Rigshospitalet understreger over for Wilson, at PG’s udmeldelse »er hans egen beslutning – så vidt jeg ved. Rigshospitalet har ikke været involveret i beslutningen«.

1. oktober

Mark Wilson oplyser Rigshospitalet, at PG ikke kan trække NCC ud af Cochrane, som han ikke længere er del af.

12. oktober

Ministeriet oplyser Rigshospitalet, at ministeriet fra og med fjerde kvartal tilbageholder finanslovsbevillingen, »indtil Rigshospitalet har skabt det fornødne grundlag for overholdelse af forudsætningerne i anmærkningstekstens ordlyd«.

29. oktober

Tjenstlig samtale mellem PG og Rigshospitalets vicedirektør, Per Jørgensen. PG fritages fra tjeneste indtil videre.

11. december

Peter Gøtzsche afleverer høringssvar til Rigshospitalet i forbindelse med den påtænkte fyring.

Kilde: Aktindsigt i korrespondancer mellem Rigshospitalet, ICO/Mark Wilson og Sundheds- og Ældreministeriet