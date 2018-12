Minister vil begrænse salg af lattergaspatroner Folketinget nedstemte tirsdag et forslag om at sætte en aldersbegrænsning på 18 år for køb af lattergas.

Det skal ikke længere være muligt at købe lattergaspatroner i uanede mængder.

Det mener erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), der forslår en begrænsning på salget af lattergas.

»Det er meget, meget tydeligt, at der er et problem, som er voksende. Det er blevet meget populært i visse kredse blandt unge mennesker at tage lattergas som rusmiddel«, sagde Rasmus Jarlov tirsdag i Folketingssalen.

Erhvervsministerens forslag kommer, efter at Folketinget tirsdag nedstemte et andet forslag stillet af SF om en aldersbegrænsning på salget af patronerne.

Lattergaspatronerne kan købes i isenkrambutikker og kiosker landet over. De er blandt andet beregnet til at fremstille flødeskum i sifonflasker.

Men selv om det er ulovligt at sælge lattergas, der har til formål at skabe en rus, så kan det være svært for butikkerne at vurdere, hvad patronerne skal bruges til.

Derfor mener ministeren, at løsningen er at begrænse salget.

ritzau