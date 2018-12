Nye data skal styrke behandling af de sygeste patienter

Cirka en halv million danskere står for 71 procent af de samlede regionale sundhedsudgifter.

Det svarer til udgifter på 60 milliarder ud af de i alt 84 milliarder, der er blevet brugt af det regionale sundhedsvæsen i 2017.

Det viser en ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen.

Tallene er ikke overraskende eller usædvanlige. Det er tal, man ser i de fleste sundhedsvæsener, siger direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen.

Hun fortæller, at analysen er lavet, så hospitals- og praksissektoren nu kan bruge den konkrete data til at forbedre behandlingen af patienterne, men også spare ressourcer.

»Vi har lavet analysen for at blive klogere på, hvilke grupper det er, og hvad der karakteriserer dem, så man kan arbejde med, hvordan vi kan lave et bedre tilbud til patienterne«.

»Det er interessant at vide det her, hvis vi gerne vil hjælpe dem. Det er en måde at få sat lidt mere fakta på, hvem det er«, siger Lisbeth Nielsen.

De ti procent af patienterne, der står for de højeste udgifter, har i gennemsnit modtaget behandling for 112.400 kroner i 2017.

Mere end seks ud af ti personer, der døde i Danmark sidste år, er blandt de ti procent.

ritzau