Lone Theils' sidste smøg: »Jeg fandt sådan et rygerum i lufthavnen, og hvis man vil holde op med at ryge, kan det altså anbefales at opsøge sådan et sted«

Det var et helvede at holde op med at ryge, fortæller den 47-årige journalist og forfatter Lone Theils. Hun tog beslutningen om at stoppe, da hun så sit eget spejlbillede en iskold dag foran et hotel. Det var sølle.

Jeg begyndte at ryge i niende klasse, da jeg var stresset op til eksamen og tænkte, at det var smart at ryge for at få ro på nerverne. I starten var det Grøn Look, siden blev det Marlboro, der var sådan lidt internationalt sejt. Jeg var oppe på 30 smøger på en almindelig dag og havde et askebæger på mit natbord. Så jeg var en af dem, der røg i sengen, og inden jeg stod op. Som journalist blev det også en del af min livsstil at ryge. Det hørte med til at være en hårdkogt journalist at sidde og skrive med en smøg i kæften og et fyldt askebæger på bordet.

Serie Min sidste smøg Tre ud af fire rygere vil gerne holde op. De fleste har et eller flere forgæves forsøg på at kvitte røgen bag sig. Og skulle de leve deres liv igen, ville de aldrig have tændt den første cigaret.

Hvert år dør flere end 13.000 danskere af sygdomme, der er relateret til rygning. Tobak er dermed den største enkeltstående dræber i Danmark.

For 15 år siden var jeg på en rejse i Japan med min kæreste, som syntes, det var træls, at jeg røg. Det gav nogle konflikter, måske ligefrem skænderier. Min kæreste lagde ikke skjul på sin frustration over det, og samtidig blev jeg trodsig, så det var et stridspunkt mellem os. På rejsen blev jeg virkelig syg med influenza, havde feber og smerter over hele kroppen og ondt i halsen. Alligevel skulle jeg selvfølgelig ryge. Vi boede på et ikkerygerhotel på 14. etage, så jeg måtte dødssyg ned og stå udenfor og ryge. Det var marts måned og dødkoldt. Men jeg skulle absolut have min skide cigaret. Mens jeg stod og røg, fik jeg øje på mit spejlbillede i vinduet, og det gik op for mig, hvor sølle det var. Hvad laver jeg dog? Så jeg besluttede mig for at holde op.

Vi skulle flyve hjem, og det er jo en lang tur fra Japan, så jeg tænkte, at jeg lige skulle have en sidste smøg inden flyveturen. Bare tre hiv. Jeg havde stadig ondt i halsen, men havde brug for nikotin til turen. Jeg fandt sådan et rygerum i lufthavnen, og hvis man vil holde op med at ryge, kan det altså anbefales at opsøge sådan et sted. Der stank væmmeligt og sad nogle gamle mænd, der spyttede og harkede. Det var ret ulækkert. Jeg tændte min cigaret og fik en mærkelig fornemmelse i munden. Tobakken var sur, alle mine smagsløg rimpede sig sammen, og min mund blev som en hønserøv. Jeg ville ikke have mere med det at gøre, og det blev min sidste cigaret.

De første tre uger uden cigaretter var hårde. Når man ryger, synes man jo, at lugten er hyggelig, og jeg savnede virkelig duften af tobak. Jeg havde mine svage øjeblikke, hvor jeg tænkte, om det overhovedet var værd at leve alle de ekstra år uden tobak. Om jeg ville undvære den glæde i mit liv. Jeg skulle ændre min selvopfattelse, for at være ryger var en del af min identitet. Jeg skulle lære at skrive uden en smøg, og jeg savnede duften, trygheden og det beroligende. Smøgen var en sut for mig, da jeg røg.

Her mange år efter mit rygestop savner jeg mest den smøg, jeg fik efter en god middag med bøf og rødvin. Mmm, der smager røgen bare ekstra godt. Min mor kan ikke tåle røg, men min bror og søster er rygere, og de går udenfor. Det gør alle jo nu. Jeg kommer til at tænke på, at jeg også en gang imellem savner at ryge, når jeg er til fest. Det er sgu hyggeligt at stå udenfor på en terrasse og ryge. Der bliver skabt et fortroligt rum, hvor man er sammen om at være smidt ud af det gode selskab – ikkerygernes selskab. Rygere har et særligt fællesskab.