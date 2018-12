Min sidste smøg: »Det var lidt af et wakeupcall at falde ned fra en altan med min sidste smøg i hånden«

Jeg har røget on and off, siden jeg gik i 2. g.Jeg begyndte for at være social og føle, at jeg hørte til. Det var en nem vej til at tale med dem, jeg opfattede som seje. Som ikke-ryger går man jo ikke lige med udenfor, det gør man som ryger. I nogle perioder har jeg røget mere end andre. Jeg har rejst i Asien, der røg jeg mere, fordi smøger var billige. Mens jeg skrev min bachelor på Københavns Professionshøjskole, røg jeg også mere. Og når der lige var en mandagsfest på studiet, så hørte smøger sig til. Jeg røg sådan nogle click-cigaretter, King’s Crush.

Serie Min sidste smøg Tre ud af fire rygere vil gerne holde op. De fleste har et eller flere forgæves forsøg på at kvitte røgen bag sig. Og skulle de leve deres liv igen, ville de aldrig have tændt den første cigaret.

Hvert år dør flere end 13.000 danskere af sygdomme, der er relateret til rygning. Tobak er dermed den største enkeltstående dræber i Danmark.

Vi fortæller fem historier om mennesker, der har røget deres sidste smøg. Vis mere

Jeg valgte at holde op, fordi jeg havde det dårligt over at ryge. Jeg var klar over, at jeg proppede mig med alt muligt, som var skadeligt for min krop. Samtidig skulle jeg begyndte som sygeplejerske på Rigshospitalet, og jeg følte, at jeg ikke kunne repræsentere sundhedsvæsnet, når jeg røg. Jeg måtte gå foran med et godt eksempel og tage al min viden om sundhed alvorligt. Efter studiet var jeg en periode på Oure Højskole på sejllinjen. Vi sejlede Danmark rundt, det var fedt. I november var jeg færdig på højskolen, og vi markerede det med en fest om fredagen. Dagen efter havde jeg tømmermænd og røg en masse. Jeg besluttede at tage min sidste smøg om søndagen.

Jeg nåede ikke at ryge så meget af den. Jeg stod med min kæreste på en fransk altan i min opgang. Jeg havde tændt min cigaret og ville kysse ham. Vi var nyforelskede. Vi lænede os op ad gelænderet på altanen og nåede lige et enkelt hvæs, før det løsnede sig fra muren, og vi faldt otte meter ned fra anden sal og landede i min baggård. Jeg nåede ikke at registrere meget af det. Jeg tænkte, at ’det gelænder sidder ikke godt nok fast’, og så faldt jeg. Jeg landede, alt i min krop gjorde vildt ondt, jeg skreg. Min kæreste råbte efter hjælp. Alt blev sort. Jeg kan ikke huske mere.

Men vi kom med ambulance på skadestuen, der blev lavet alle mulige undersøgelser, og jeg vågnede i en hospitalsseng på vej fra Traumecentret til Intensiv. Det var lidt senere på dagen. Jeg spurgte: ’Hvad er der sket?’. Jeg brækkede mit bækken, fik ni brud på mine højre ribben og punkterede en lunge. Jeg lå på intensiv med iltbrille, alt var sløret. Jeg var ked af det, for jeg skulle have startet som sygeplejerske på Rigshospitalet dagen efter. Jeg tænkte over, hvor surrealistisk situationen var. Jeg skulle være sygeplejerske og lå nu på hospitalet selv. Jeg blev opereret i bækkenet og fik dræn i lungen, ribbenene skulle bare passe sig selv og hele. Efter omkring ti dage blev jeg udskrevet og begyndte til genoptræning med en masse daglige øvelser. Planen er, at jeg starter på Riget i løbet af januar. Jeg er meget taknemmelig for, at de lod mig beholde jobbet. De var vildt søde.

Jeg kan godt se, at det er en vanvittig historie om et rygestop. Man kan sige, at det var et ret pludseligt stop. Der har siden ulykken været et enkelt tidspunkt, hvor jeg savnede en cigaret. Jeg sad og drak et glas gløgg med min kæreste. Han ryger stadig, og jeg kunne dufte røgen fra hans cigaret og fik lyst til én. Men bare tanken om det. Nej. Jeg har haft mareridt om at ryge, for min krop reagerer åbenbart gennem drømme. Jeg drømmer, at jeg ryger, og min lunge vokser sig helt sort og ulækker. Jeg ser et billede af den sorte lunge.