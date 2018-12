Min sidste smøg: »Jeg fik en elektrode på hvert håndled og mærkede en svag strøm gennem kroppen. Så brugte han en laserpistol på 5 punkter i øret. Jeg mærkede intet. Bum, så var jeg færdig«

Den 67-årige pensionist Uffe Søgaard Nielsen var egentlig stoppet med at ryge, da han nød midnatssolen ved Nordkap og lige skulle have en sidste smøg. Han fik kvalme og blev svimmel. Kroppen kunne ikke tolerere giften.

Jeg har røget omkring 15 smøger om dagen i over 50 år. Du skal ikke regne det ud i kroner og øre, så bliver du bare i dårligt humør. Jeg har mest røget Prince, men da jeg arbejdede i Afrika, røg jeg bare de mærker, jeg kunne få fat på. Jeg begyndte som barn sammen med kammeraterne. En sad og røg, så fik man et hiv. Næste skridt var at inhalere og blive dårlig. Det var grimt, jeg blev svimmel og mærkelig i hovedet. Hvad fanden var det? Alligevel prøvede jeg en gang mere. Måske fordi vennerne røg. De kunne godt, så kan jeg også. Da jeg kom over fasen med svimmelhed, blev det en stor tilfredsstillelse at ryge. Jeg fik det godt og var noget sammen med alle de andre, som røg. Det var jo helt normalt at ryge dengang. Alle røg indendørs, mine forældre og min storebror røg. Når vi havde gæster, skulle man skære sig igennem tågerne.

Serie Min sidste smøg Tre ud af fire rygere vil gerne holde op. De fleste har et eller flere forgæves forsøg på at kvitte røgen bag sig. Og skulle de leve deres liv igen, ville de aldrig have tændt den første cigaret.

Hvert år dør flere end 13.000 danskere af sygdomme, der er relateret til rygning. Tobak er dermed den største enkeltstående dræber i Danmark.

Vi fortæller fem historier om mennesker, der har røget deres sidste smøg. Vis mere

Jeg holdt op i marts i år, fordi jeg var kommet i den alder, hvor jeg tænkte, om jeg skal ryge resten af livet eller bruge tiden på noget andet. Smøgen var en fast del af alt, hvad jeg lavede. Når jeg arbejdede, så havde jeg da lige fortjent en smøg og måtte ud at ryge. Jeg kunne vælge at blive dårligere og dårligere og måske dø af det eller stoppe nu og få det bedre. Jeg havde røget mange år og blev mere og mere forpustet, når jeg cyklede. Det var en af grundene til, at jeg spekulerede over, hvordan jeg skulle holde op. Jeg havde hørt om en mand i en by, der hedder Ans. Du kan godt kalde ham en slags alternativ behandler. Han tilbød rygestop, og nogle venner havde besøgt ham med succes. Jeg sagde til mig selv, at når jeg tager ned til ham, så er det slut med at ryge. Jeg røg den sidste på en parkeringsplads. Den var ligesom alle de andre.

Jeg fik en elektrode på hvert håndled og mærkede en svag strøm gennem kroppen. Så brugte han en laserpistol på 5 punkter i øret. Jeg mærkede intet. Bum, så var jeg færdig. På under 10 minutter var jeg ude af døren igen. Det kostede 600 kroner. Jo mere du tror på det, jo bedre virker det. Du skal ikke tro, at han har opfundet den dybe tallerken med den metode, men det hjælper din hjerne til at afstå fra cigaretterne.

Jeg gjorde ikke andet end det, men havde plantet tanken i mig selv, at jeg aldrig ville ryge mere. Jeg overbeviste mig selv om, at sådan var det. Jeg mærkede da trangen til cigaretter, men havde hverken smøger eller lighter derhjemme, så jeg blev ikke fristet. Når jeg mærkede rygetrang, gik jeg en tur. Men jeg blev mere irriteret end ellers, fordi jeg manglede den nikotin, der normalt beroligede mig. Min kone kunne mærke det, jeg havde ikke fortalt hende noget om det. Efter fem dage, hvor hun undrede sig over, at jeg var irritabel, sagde jeg ’Kan du ikke se, at jeg ikke ryger mere?’. Det skulle være en overraskelse. Hun blev meget glad og sagde, at det var virkelig dejligt, at jeg var holdt op.