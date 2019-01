Min sidste smøg: »Jeg gider ikke være sådan en, der kører rundt i en elektrisk lænestol«

Det var fedt at ryge, men knap så fedt at være ryger, tænkte 48-årige Frederik Malling Juul, der er chef for biografdistributionen hos SF Studios. Du må aldrig holde op med at ryge for andres skyld, lyder hans råd.

FOR ABONNENTER

Jeg var så klog at begynde med at ryge som 32-årig. Det var selvfølgelig helt idiotisk. Jeg havde hobbyrøget cigar inden, men da vi fik barn nummer to, var der ikke tid til at stå udenfor i halvanden time og nyde en cigar. Min kone røg lidt, og jeg tænkte, at så tager jeg da en smøg. Det smagte af lort, men langsomt begyndte jeg at kunne lide det. Blå Kings selvfølgelig. Jeg er sådan et menneske, der går all-in. Om det er så er musik, smøger, løb eller alkohol. Jeg skal have det hele med. Og gerne meget af det.