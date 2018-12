Spørg Bente Klarlund: Her er alle julens gode bivirkninger

Anonym: Jeg tror, der er mange, der (som min mand og jeg) har en diskussion om, hvorvidt julen er sund eller usund. Det er faktisk gået over i en voldsom uenighed mellem os. Han går enormt meget op i sin løbetræning, han spiser ikke noget fedt, ingen sukker og er godt på vej til at blive vegetar. Han finder opskrifter på ’slank jul’ og ’sund på den fede måde’, mens jeg bare elsker den gammeldags jul – med det hele. Det er ved at gå op i en spids. Er julen virkeligt så farlig som han vil gøre det til?

Bente Klarlund Pedersen Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed Skriv til: bente.klarlund@pol.dk

Bente Klarlund Pedersen: Man kan nemt få ondt i nissehuen, når man eksponeres for de mange velmenende gode råd til en sundere og slankere jul. Vi spares ikke for detaljer. En diætist havde beregnet, at man skulle danse ikke mindre end 15 timer omkring juletræet for at forbrænde den stegte and med ribsgele, kartofler og sovs. Men man kan altså sagtens finde argumenterne for ’jo mere jul, jo bedre’.

Chokolade er sundt, når man vælger den mørke med et højt indhold af kakao, det vil sige mindst 70 procent. Chokoladespisere opnår et fald i blodtrykket, der nogenlunde svarer til effekten af medicinsk behandling af blodtrykket med ét præparat. Med det psykiske pres, du er under, kan man frygte en blodtryksstigning, så for en sikkerheds skyld må du hellere spise rigeligt med chokolade i julen.

Og så bør du indtage den mørke chokolade sammen med marcipan. Marcipan er lavet på mandler, og mandler får kolesteroltallet til at falde. Af hensyn til pedanterne vil jeg lige hviske, at studierne er lidt kontroversielle, men sandheden om mandlens velsignelser holder helt sikkert julen over.

Rødvinens sundhedsfremmende effekter fås fra gløggen, og når man bare ikke kan få mere gløgg ned, så virker rødvinen heldigvis også direkte fra flasken uden kanel og nelliker. Effekten på sundheden svarer til en U-formet kurve. Det er bedre at drikke lidt end slet ingenting eller alt for meget, men jeg understreger lidt, for ellers får jeg ørerne i maskinen. Jeg er dog nødt til at pointere, at de sundhedsgavnlige effekter af at drikke rødvin kun opnås, hvis man drikker de fleste af juleugens dage.

Men julen består som bekendt ikke kun af mad og drikke. Jeg skal i hvert fald også i kirke og høre det glade julebudskab. Både af hensyn til min frelse og min helse, for religiøse mennesker er både mindre stressede og mindre syge. Og så vil jeg se nogle sjove film og lege med de små i familien. For når man er glad, og når man griner, så frigives en masse af de hormoner, der giver afstresning og tilfredshed og følelsen af, at det hele er behageligt. Og det virker så igen på blodtrykket og blodsukkeret.

Du skal endelig vælte dig i familie og venner. For selv om man skulle tro, at risikoen for infektion er størst, hvis man er sammen med mange mennesker, så er det faktisk sådan, at jo flere venner man har, desto sjældnere bliver man forkølet. Og så er det i øvrigt også sådan, at mennesker, der har mange venner og et stort netværk, klarer sig bedst i intelligenstestene. Ganske vist ved man ikke noget om årsagssammenhængen, men hvis man gerne vil have ry for, at ’der er nogen hjemme i nissehuen’, så skal man bare slå dørene op og invitere hele facebookgruppen på nisseøl.