Blomstermanden Claus Dalby spiste sig slank: »Jeg tabte 1 kilo om ugen i 40 uger«

»Det var ikke et nytårsfortsæt eller noget. Jeg kan heller ikke huske præcis, hvilken dag i marts det var, men fra den ene dag til den anden ændrede jeg fuldkommen mine spisevaner.

Jeg kan godt være lidt kategorisk og sagde til mig selv, ’nu skal det være’. Jeg vejede 114 kilo og var jo en stor mand. Tidligere havde jeg forsøgt mig med lidt slankekure, havde jeg tabt nogle få kilo, men tog dem snart på igen. Min vægt voksede stødt og roligt, så jeg til sidst tænkte, det her er simpelthen ikke holdbart.

Jeg har altid håbet og troet på, at jeg bliver 100 år, men nok ikke, hvis ikke jeg fik lagde mit liv om. Jeg er 55, og for mig er det trist at høre dem i min omgangskreds, mest mænd, der falder om med blodpropper nu. Jeg læste, at hvis man kommer gennem 50’erne, er chancen for at blive gammel stor. Det satte noget i gang, og jeg tænkte, at jeg bliver nødt til at gøre noget.

Jeg omlagde simpelthen bare min kost, så den i dag er mere plantebaseret, men jeg spiser stadig kød og især fisk – dog i mindre mængde end før. Det er ingen slankekur eller særlig diæt, men en regulært kostomlægning. Kur er så negativt ladet. Grøntsager, har jeg altid synes godt om som et spændende tilbehør, men nu har de fået hovedrollen. Det er ikke vegansk, da jeg spiser en lille smule kød - og fisk to gange om ugen.

Det handler om at spise godt, og her i huset har der aldrig været forskel på hverdagsmad og gæstemad. Havde jeg svampe, kom de på panden med lidt piskefløde - jeg har altid afskyet alt, der hedder light eller let, og de der blandingsprodukter er jo heller ikke smør.

Jeg har altid været glad for at lave mad, men aldrig nogensinde troet, at jeg skulle lave min egen kogebog om plantemad med mine egne opskrifter. Det har jeg nu om min kostomlægning, og alle opskrifter i bogen er mine egne, undtagen to.

Det var meget motiverende, for kiloene bare rasle af mig. Jeg havde jo nok levet usundt på en eller anden måde, selvom jeg altid har spist grøntsager og har lavet det meste af maden fra bunden, sådan god dansk mad af gode råvarer. Men nok bare for fedt, for meget sukker og i for store mængder. Og med alt for få grove grøntsager.

Jeg går ikke rundt og siger, at det er nemt at tage sig mange kilo og spise mere grønt, men det har det altså været for mig.

Jeg har hørt om folk, der indtager store mængder cola. Jeg har aldrig drukket sodavand, men jeg har spist slik og kager i industrielle mængder.

Da jeg begyndte at interesse mig for haver og blomster for 25 år siden, vidste jeg intet om haver, så det satte jeg mig ind i. Og nu har så sat mig ind i ernæring, kost og sundhed. Jeg har ikke siddet og vejet bønner, og jeg tæller ikke kalorier eller måler mængde. Men jeg har forsøgt at sætte mig ind i kalorier, proteiner og kulhydrat, og hvad det nu hedder, og hurtigt fandt jeg ud af, at bønner, linser og grove grøntsager er blodsukkerstabiliserende, så man ikke pludselig skal have noget sødt. Derfor begyndte jeg at udvikle mine måltidssalater ud fra den tænkning.

Slut med smør

Min bedstemor var en formidabel kok, som jeg altid har forsøgt at efterligne. Hun brugte masser fløde, smør og sukker. Det tog jeg til mig. Før klistrede jeg jo pålægget fast på brødet med smør. Nu spiser jeg slet ikke smør længere og har også droppet pålæg, undtagen serranoskinke.

Når vi skulle have gæster, tænkte jeg altid først i desserten, jeg elsker simpelthen desserter, derfor er det også lidt fattigt, hvis jeg ud på aftenen mærker en sukkertrang og så kun spiser 6-8 rosiner. Men det kan altså godt føles som et festmåltid, hvis man stort set intet sukker får.

Det har været voldsomt motiverende at se, at jeg tabte et kilo om ugen og har gjort det i omkring 40 uger. Jeg vejer ikke længere de 114 kilo som i marts, men ligget nu omkring 75 kilo.