Sådan får du sundere vaner: Det handler ikke om januar, men om hver dag resten af livet

Vær sammen om det

»Uanset hvor motiveret du er til at spise anderledes, bevæge dig mere, eller hvad du ønsker at gøre anderledes end i dag, kræver det næsten altid, at du ikke er alene om forandringen. At din familie og dem tæt på dig ikke blot støtter, men tit også selv aktivt tager del. Du kan ikke begynde at motionere hver dag, hvis din familie bliver liggende i sofaen. Det vil sjældent holde længe. Eller undgå slik, hvis skabet bugner«.

Lær dit stofskifte at kende

»Vægttab kræver et øget fysisk aktivitetsniveau og en mindre kalorieholdig kost. Men på et tidspunkt møder du din biologi og kurven med dit flotte vægttab flader ud, uanset hvor ihærdig du er. Det er normalt, for din krop gør alt for at bekæmpe dit vægttab. Den vil genvinde de tabte kilo, og derfor sker der intet efter en længere periode med vægttab, uanset hvor sundt du lever. Det skal du vide, ellers mister du motivationen. For dine celler bliver efter vægttab mere energieffektive og nedsætter deres behov for energi. I en længere periode skal du derfor fortsat kæmpe, selv om intet sker, og den kamp går primært ud på at holde vægttabet. Først derefter bliver dit nye tyndere jeg din krops normale udgangspunkt, når din biologi opgiver tanken om at vende tilbage til den vægt, du startede på. Det glemmer folk på kur og oplever yoyovægt«.

Generhverv viden om kost

»Jeg er stor fortaler for diætister. Mange tror, at de ved alt om mad, og hvad de bør spise og i hvilke mængder. Men du kan altså godt blive tyk, selv om kartofler er sunde, hvis bare du spiser store mængder. Jeg forbløffes ofte, når jeg hører, hvad folk mener, er en normal, sund kost. Tal med en professionel, der kan sætte din krops behov for energi i forhold til den mængde energi, du bør indtage. Der er stor forskel på, hvad din krop har brug for, alt efter om du dyrker meget motion eller sidder helt stille«.