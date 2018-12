Overvægt af tunge skolebørn på Vestegnen

Der er stor forskel på andelen af overvægtige børn i hovedstadens kommuner. Det viser den nye undersøgelse »Sundhedsprofil for børn og unge«, som Statens Institut for Folkesundhed og Region Hovedstaden står bag.

Andelen af overvægtige børn i Brøndby og Høje Taastrup Kommuner ligger omkring 28 procent, mens der kun er 8 procent overvægtige børn i Gentofte Kommunes sidste skoletrin. Gennemsnittet i Region Hovedstaden er godt 18 procent.

»Hvis man er socialt udsat, har man svært ved at finde overskuddet til at lave sund kost til sine børn, og derfor ser vi en skævvridning af overvægtige på kommunebasis«, siger Susanne Rank Lücke, der er sundhedsplejerske og formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejrsker.

Ifølge hende kan løsningen være en tidlig og især langvarig hjælp i familierne.

»Kommunerne skal sætte ind, allerede når moderen er gravid, og så skal man følge dem i barndommen og skolealderen«, siger Susanne Rank Lücke.

Flere faktorer fører til overvægt

Det er blandt andet uddannelsesniveau, indkomst og sociale ressourcer, der leder til, at børn i blandt andet Brøndby Kommune ender med at være overvægtige.

»Det bliver svært, hvis forældrene er arbejdsløse og ikke har råd til ordentlig kost, hvis de ikke har et støttende netværk eller hvis de har børn med særlige udfordringer«, siger Pia Rønnekamp, der er fagchef i sundhedsplejersken i Brøndby Kommune.

Kommunen ligger på en kedelig førsteplads med over en fjerdedel overvægtige elever i udskolingen, og det skyldes altså familie med langt flere udfordringer end bare overvægt. Derfor gør kommunen også hvad de kan, for at sætte ind så tidligt som muligt.

»Vi har fokus på forældrenes kostvaner allerede i graviditeten, for vi ved, at hvis de ændrer livsstil dér, er der også mulighed for, at det påvirker deres børn«, siger Pia Rønnenkamp.Udover problemer med overvægt er børnene typisk også ramt på deres trivsel.

Professor: Skoler skal tage ansvar

Når de store forskelle på antallet af overvægtige børn rundt om i hovedstadens kommuner skyldes sociale faktorer, er man nødt til at se problemet ud fra familiernes situation.

»Der skal mere fokus på de lave socialklasser, når det kommer til overvægt blandt børn«, siger professor emeritus på Københavns Universitet, Kim Fleischer Michaelsen.

Og det er blandt andet skolerne, som skal tage ansvar, mener han.

»Skolerne har en fantastisk mulighed for at nå alle børn, give dem sund kost og sørge for, at de er fysisk aktive«, siger Kim Fleischer Michaelsen.

Han peger på vigtigheden af at sætte ind tidligt, fordi overvægtige børn har risiko for, at de også som voksne vil være overvægtige og dermed er i farezonen for at få følgesygdomme som type 2-diabetes og højt blodtryk.

Ritzau