Rød blok vil give kvinder ret til barselsophold

Mens sygehusene skærer ned i barselstiden, vil SF, S, EL og R sikre, at kvinder får ret til to dages ophold på sygehus eller barselshotel efter fødslen.

Flere af landets hospitaler er i gang med at indføre, at alle normalt fødende skal sendes hjem 4-6 timer efter fødslen. Senest har Rigshospitalet 17. december lukket sit barselshotel, som gav førstegangsfødende mulighed for nogle døgns ophold med jordemoderhjælp til blandt andet at få en god start på amning.

Det får nu flere partier i oppositionen til at kræve, at kvinder skal have ret til et barselsophold på mindst to døgn, når de føder første gang.

»Tiden før, under og efter ens første fødsel er en af de mest følsomme og forandringsskabende i livet. Derfor vil vi sørge for, at der er ordentlige vilkår for den nye familie og ikke mindst det nyfødte barn«, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Derfor kommer partiet med et ’Jordemoderudspil’, som ud over retten til to dages barselsophold indeholder en forbedring af fødestedernes fødselsforberedelse, sikrer jordemoderbesøg i hjemmet, hvis man går tidligere hjem end de to døgns ophold, og jordemoderbesøg på arbejdspladsen eller studiet for at forebygge sygedage i graviditeten efter norsk model.

SF ønsker, at regionerne forpligter sig til dette ved en ny sundhedsaftale, som Pia Olsen Dyhr håber skal indgås med en ny regering for bordenden til maj næste år – en ny regering, som vil være villig til at prioritere den økonomi, der skal til.

Og forslaget vækker genlyd i rød blok:

Socialdemokratiet ønsker også at sikre kvinders ret til barselsdage. I partiets sundhedsudspil lyder det, at »nybagte mødre skal have ret til at blive på sygehuset eller et barselshotel i to dage«.

Også Enhedslisten ønsker at sikre retten til barselsdage:

»Vi har før foreslået, at man i sundhedsloven indskriver, at man har ret til at blive, indtil amning er etableret. Så det er vi helt enige i«, siger sundhedsordfører Stine Brix.

Radikale Venstres sundhedsordfører, Lotte Rod, mener, det er helt forkert, at der bliver skåret ned på barselsdagene.

»Derfor vil jeg gerne være med til at kigge på at styrke mødres – og fædres – rettigheder«, siger hun.

Op til den enkelte kvinde

Hverken Dansk Folkeparti eller Alternativet er tilfredse med udviklingen, hvor førstegangsfødende i stigende grad risikerer at skulle hjem efter fire timer, selv om de ikke selv er trygge ved det.

»Men jeg har ikke lyst til, at der skal sættes et tidsinterval på – så bliver det reglen. Det skal være individuelt, som Sundhedsstyrelsen også anbefaler det, og jeg vil hellere se, at dem, der har brug for det, får lov at ligge i ti dage, end at nogen, der lige så godt kunne gå hjem, ligger i fire dage«, siger hun.

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger er der en række symptomer hos både barnet, mor og far, der skal drøftes inden udskrivelsen, mens der også skal vejledes om navlepleje, gråd, vandladning, gulsot, forebyggelse af vuggedød, sexlivets genoptagelse og en masse andre ting, holdes øje med respiratoriske og cirkulatoriske problemer – foruden den vigtige amning og mors eventuelle forsinkede mælkedannelse.

Sundhedsordfører Pernille Schnoor fra Alternativet ønsker også at forbedre de fødendes forhold:

»Det burde ikke være sådan, at man skal sikre det. Det har langsigtede konsekvenser at sende nybagte mødre for tidligt hjem. Der kan være problemer med madmængde, amning, søvn eller tegn på fødselsdepression, man ikke får set. Men jeg går ikke ind for en standardløsning, der sikrer så og så mange dage. Man skal se på hver enkelt kvindes behov«, siger hun.