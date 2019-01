Spørg Bente Klarlund: Jeg sprang morgenmaden over og tabte mig

FOR ABONNENTER

Wulf Wätjen: De sidste 10 måneder har jeg fulgt reglerne for intervalfaste så vidt muligt konsekvent. Jeg fastede mellem aftensmaden cirka klokken 18 og middagsmaden cirka klokken 12 næste dag og tabte i alt 8 kilo, nemlig fra 92 til 84 kilo. Jeg kan tilføje, at jeg i maj 2018 fyldte 80 år, og at jeg er 182 cm høj.