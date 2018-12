Skolebarn smittet i Herning-området: Mæslinge-tilfælde i Europa er på højeste niveau i 20 år

8. december i år ankom et dansk barn i skolealderen til Danmark efter et familiebesøg i Ukraine.

18. december havde barnet udviklet mæslingelignende udslæt, og dagen efter blev den unge patient testet positiv for mæslinger på Aarhus Universitetshospital.

Det oplyser Statens Serum Institut i en pressemeddelelse, hvori man samtidig opfordrer læger i Herning-området til at være »ekstra opmærksomme på patienter med symptomer på mæslinger og til at sikre, at disse undersøges uden, at andre patienter i venteværelser og lignende udsættes for smitte«.

Antallet af tilfælde eksploderet

Mæslinger blev egentlig elimineret herhjemme sidste år, men sygdommen kan stadig forekomme – eksempelvis gennem importerede tilfælde.

Og ser man udover det øvrige Europa, går udviklingen ligeledes den forkerte vej.

Ifølge tal fra verdenssundhedsorganisationen WHO, er det aktuelle antal af mæslingeudbrud på kontinentet det højeste i 20 år. Det viser data fra FN-organisationen, som The Guardian har bearbejdet.

I år forventes der 60.000 tilfælde af sygdommen, og det vil være en fordobling siden 2017. Samtidig har 72 personer mistet livet som følge af mæslinger alene i år.

Vaccine-skeptikere en del af forklaringen

Den negative udvikling i antallet af personer, der rammes af den smitsomme sygdom, kan ifølge eksperter delvist tilskrives den voksende antivaccine-bevægelse.

EU’s sundhedskommissær, Vytenis Andriukaitis, har tidligere langet ud efter kolleger, der sår tvivl om vacciners virkning, og ifølge Lisa Menning, der arbejder med vaccine-området for WHO, eksisterer »en generel mistro til autoriteter og sågar videnskabelig fagkundskab«.

»Vi oplever i stigende grad, at vaccine-området i stigende grad politiseres, og forskellige grupper med bestemte religiøse, politiske eller andre overbevisninger tager det som gidsel for egen vindings skyld«, siger hun til The Guardian.

»Og fordi det bliver en del af folks identitet at stå uden for vaccinations-programmerne, bliver det samtidig endnu mere vanskeligt at ændre udviklingen«.