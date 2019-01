Døende risikerer at vente på smertebehandling

At dø kan være en smertefuld proces. Derfor tilbyder sundhedsvæsnet lindrende behandling for smerter og gener forbundet med dødsprocessen. Men det er ikke altid indlysende, hvilken del af sundhedsvæsnet der skal yde hjælpen. Og hvis der er dårlig kommunikation mellem de regionale og kommunale tilbud, risikerer patienten at strande i systemet. Det kan have alvorlige konsekvenser for både den døende og deres pårørende.

Jessie Hallas’ mor lå døende sidste år med hallucinationer og smerter på en akutafdeling uden tilstrækkelig lindrende behandling. Akutafdelingen pressede på for at få hende udskrevet, men kommunen mente ikke, det var forsvarligt at overtage ansvaret for hende i hjemmet. Det endte med, hun døde på akutafdelingen.

»En uværdig død«, siger Jessie Hallas.

I 2017 oplevede Persille Ingerslev, at hendes terminalt syge mor blev udskrevet fra Bispebjerg Hospital, men at der ikke var nogen til at tage imod hende hjemme.

»Det var et tilfælde, at der var et familiemedlem, der kunne bære hende op, da hun kom. Vi anede ikke, hvad vi skulle gøre«, siger Persille Ingerslev.

Hendes mor havde stærke smerter og brug for hjælp til alt. Men hjælpen kom først efter 14 dage. Inden da nåede Persille Ingerslev så langt ud, at hun i desperation afsøgte det illegale marked for medicin, der ville kunne gøre en ende på hendes mors liv.

»Det var rystende at nå dertil«, siger Persille Ingerslev.

Det må ikke ske

Kræftens Bekæmpelse kender problemet:

»Vi oplever jævnligt pårørende til døende, der fortæller, at deres nærmeste er blevet udskrevet eller afsluttet fra hospitalet uden råd og vejledning om det videre forløb. Og uden en kontakt til kommunen eller egen læge. De pårørende står derfor i en meget svær situation, da de ikke ved, fra hvem og hvordan de kan få hjælp«, siger specialkonsulent Marlène Elisabeth Margrethe Spielmann.

En sådan udskrivning uden aftale om, hvem der skal stå for pleje af den døende, må ikke ske, siger Helle Timm. Hun er professor og forskningsleder på Rehpa, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation – palliation betyder lindrende pleje, omsorg og behandling. Men Helle Timm er bekendt med, at det desværre sker alligevel.

»Man skal sikre sig, at der er nogen til at gribe. Ofte fungerer det, hvor hjemmeplejen står parat, når man bliver udskrevet. Men der er også mange eksempler på, at det går galt«, siger hun.

Og går det galt, så er konsekvenserne store i den afsluttende del af livet. For patient og for pårørende.

»I denne del af livet er der ofte et stort behov for hjælp og støtte, både i forhold til smerter og andre fysiske problemstillinger, men også i forhold til psykiske og sociale problemer«, siger Marlène Elisabeth Margrethe Spielmann.

»Det er derfor meget trist, at de pårørende ofte oplever, at de står alene med dette ansvar og selv må finde ud af, hvem der kan hjælpe dem. Dette kunne undgås, hvis hospitalerne systematisk gav deres tovholderfunktion videre til kommunen og almen praksis og informerede patienten og de pårørende om, hvem de kunne henvende sig til. Det er vigtigt, at man lægger en plan for forløbet i eget hjem for at sikre tryghed og undgå unødige akutte indlæggelser«.

Man har kortlagt den palliative indsats, der foregår på landets hospicer, palliative afdelinger på hospitalerne og palliative teams, der kan besøge folk i hjemmene. Men det er fortrinsvis de patienter med komplekse palliative problemstillinger, der kan visiteres hertil. Cirka 90 procent af de patienter, der får tilbudt hjælp herfra, er kræftpatienter, forklarer seniorforsker Mette Raunkiær fra Rehpa.

»Det specialiserede palliative niveau har ikke ressourcer til os alle, når vi skal dø. Det er heller ikke meningen, men det kræver selvfølgelig, at det basale niveau ude i kommunerne fungerer«, siger hun.

Hjemmesygeplejen og de praktiserende læger i kommunerne skal varetage den basale pleje, omsorg og palliative behandling for dem, der er syge og døende i hjemmet eller på plejehjem. Nogle kommuner har også særlige palliative tilbud – ofte i tilknytning til plejehjem eller rehabiliteringstilbud, hvor de kan have enkelte senge med mulighed for at tage en patient ind, forklarer Mette Raunkiær.

Men der er ikke et reelt overblik over de kommunale tilbud. De blev sidst kortlagt i 2011, hvor der var stor variation i, hvordan de enkelte kommuner håndterede opgaven. Rehpa skal kortlægge kommunernes tilbud igen i løbet af 2019.