Du elsker en ryger, der vil stoppe: Hak aldrig på rygeren. Ryd op. Giv gaver. Skriv søde sms'er. Hold ud.

Du ryger ikke selv, men du elsker en, der gør. Nu vil vedkommende prøve at holde op. Hver gang du taler om cigaretter, røg og sygdom, bevæger du dig i et minefelt. Her er 12 gode råd til, hvordan du undgår eksplosionen.