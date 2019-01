Fire danskere svarer: Hvorfor ryger du?

Foto: Martin Lehmann For første gang i 20 år er der en signifikant stigning i antallet af rygere. HER: 1.Henriette Christensen 47 år, Fyn

Henriette Christensen 47 år, Fyn, arbejdsledig:

»Jeg har røget, siden jeg var 11. Jeg flyttede til Grønland, og der røg alle. Det var helt normalt. Også i den alder. Jeg har prøvet at holde op én gang. Men jeg vil egentlig ikke holde op. Det er afslappende, og når du har røget i så mange år, har det noget med vane at gøre. Så skulle jeg også holde op med at drikke kaffe om morgenen. Der er mange i min omgangskreds, der ryger. Det er blevet dyrere at ryge, og så er det ikke en selvfølge, at man må ryge hjemme hos folk. Jeg kan godt mærke, at jeg hoster lidt om morgenen. Og jeg bliver nok også lettere forpustet. Jeg tænker ikke på følgerne. Det er lige så farligt med forurening og al den os, der er her«.

4. Lars Møller Nielsen, 65 år, København

Lars Møller Nielsen, 65 år, København, pensionist:

»Jeg har røget, siden jeg var 14. Min far røg også. Det var normalt. Jeg ryger omkring 10 om dagen. Jeg holdt op i et par år engang. Men på grund af fester og sjov og ballade så faldt jeg i igen. Jeg tænker på hver dag, at det har konsekvenser. Der er mange følgesygdomme. Kol og kræft. Min læge har også sagt, at jeg skal holde op. Det gode ved at ryge er, at det er socialt. Der sker altid noget, hvor der er rygere. De fleste af mine venner ryger. Man må ikke ryge hjemme hos mig – jeg ryger også selv udenfor. Jeg har fire børn, og to af dem ryger. Men det er deres egen sag. Jeg kan og vil heller ikke blande mig i, om mine børnebørn ryger«.

2. Carina Frederiksen, 44 år, København

Carina Frederiksen, 44 år, København, hjemmeplejer:

»Jeg startede, da jeg var 16. Jeg undervurderede, hvor afhængig man bliver af det. Lige pludselig er man hooked. Jeg vil gerne holde op. Jeg har prøvet mange gange, men det kræver psykisk overskud. Jeg har et handikappet barn, og så finder man hele tiden en grund til at tage en smøg. Nogle slapper af på en anden måde, men den beroliger mig, smøgen. Derfor er den svær at undvære. Jeg prøvede at holde op for et par måneder siden. Med en e-cigaret. Men jeg savner det der sus – jeg ved, det lyder sygt – nede i lungerne. Mmm, lækkert. Min søster er 17 år ældre end mig, og hun har fået KOL. Jeg arbejder i hjemmeplejen, og der er masser, der har følgesygdomme og sidder med iltapparater. Jeg tror, der skal en sygdom til at få mig til at holde op. Jeg føler mig virkelig som en slave af det«.









5. Jesper Flasche, 26 år, København

Jesper Flasche, 26 år, København, vvs’er:

»Jeg begyndte at ryge, da jeg var 13. Jeg havde en kammerat, der røg. Det var sejt. Min mor og far stoppede med at ryge, da min lillebror kom til verden. Da var jeg 6 år. Men da min mor fandt ud af, at jeg var begyndt at ryge, så begyndte hun også igen. Jeg ryger 20 om dagen. Jeg har dårlig kondi, men ellers har jeg ingen gener. Jeg tænker med jævne mellemrum over, at det er usundt. Jeg ryger nu, men hvis jeg en dag vil stoppe, så gør jeg det. Jeg har også været holdt op i perioder. Så jeg tror nok, jeg vil have rygrad til at holde op på et tidspunkt. Det er selskabeligt og hyggeligt at ryge, og hvis jeg føler mig lidt stresset eller ophidset på jobbet, så er det rart at tage en cigaret. Jeg er vvs’er, og jeg er den eneste på mit arbejde, der ryger«.