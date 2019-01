»Jeg har set en fødsel. Hun havde mere ondt end det. Det var SÅ forfærdeligt. Det er der ingen, der bør stå alene med«.

»Min mor sad alene i en kørestol på Bispebjerg Hospital, da de fortalte hende: Du er terminal, der er ikke mere at gøre, så du bliver udskrevet.

Inden min mor blev udskrevet, fandt jeg ud af, at sengetøjet var blevet sparet væk. Nu vasker man bare dynerne. Og negleklipning er også sparet væk. Det skal familien selv gøre – hvis man altså har en familie. Der er ikke engang en neglesaks på hospitalet.

Hun var indlagt på Bispebjerg Hospital. Der ventede hun i otte timer på, at der kom en portør for at køre hende til Rigshospitalet, og så var der også kø der. Vi oplevede ret dårlig kommunikation mellem de to hospitaler, og vi opgav ret hurtigt at finde ud af, hvad der foregik. Vi ville bare gerne have hende smertebehandlet. Hun havde kræft i lungerne, som var gået i rygmarven.

Vi fik en times varsel, så blev hun udskrevet med en pose bleer. Det var et tilfælde, at der var et familiemedlem til stede, der kunne bære hende op, da hun kom hjem. Hun var forvirret og chokeret og skulle selv forklare os, at hun var blevet udskrevet, og at hun var terminal. Vi spurgte om alt muligt, hun ikke kunne svare på.

Der gik 14 dage, før vi fik hjælp til at passe hende. I de 14 dage nåede jeg at undersøge det illegale marked for smertedækning og eventuel aflivning af min mor. Jeg har set en fødsel. Hun havde mere ondt end det. Det var SÅ forfærdeligt. Det er der ikke nogen, der bør stå alene med. Men det gjorde vi.

Det hele var 100 procent familiens ansvar i de 14 dage, vi ventede på hjælp. Min mor havde måske 10 bleer med i posen, og det er overraskende svært at få fat i voksenbleer, fandt jeg ud af. Man kan ikke bare ringe til hjemmeplejen. Det skal op til teammøde og visiteres, og så er der først møde om tre dage og så videre«.

Ikke smertedækket

Det var mig, min søster og min stedfar. Han stod med langt det meste. Han er selv en ældre herre på 78, men han har været specialsoldat i militæret og har set døden før. Han trådte i den grad i karakter. Hvad han ikke har taget sig af – det ville jeg slet ikke have formået. Afføring for eksempel. Det tog han sig af.

Min mor var helt bevidst om, at hun havde brug for vores hjælp, og det havde hun skyldfølelse over. Det var ikke rart. Hun var tilbageholdende med at vise, hvor slemt det stod til, undtagen over for min stedfar. Men en dag, hvor jeg var alene med hende, og hun bare skulle have sovet, så kom smerterne. Man når til et punkt, hvor man næsten ikke er til stede. Vejrtrækningen blev tung som ved en fødsel.

Jeg kan ikke forstå, at man giver en terminal diagnose til en person, der sidder alene. Og at man udskriver, inden noget som helst er sat i system. Der blev ikke engang spurgt, om hun boede alene – eller om der var nogen til at tage imod hende. Vi blev ikke ringet op. Det var kun, fordi vi havde været nede at købe en stor mobil med kæmpe knapper til min mor, at hun selv kunne ringe og fortælle, at nu var hun altså blevet udskrevet.

Der var ikke gjort noget klar, vi havde ikke bleer nok, vi havde ikke medicin nok, hun fik nogle tabletter med, men de forslog ikke – overhovedet. Jeg kan slet ikke forstå, man har tænkt, hun var smertedækket. Jeg kan ikke se for mig, hvordan man tænker, at det er så godt, man kan gøre det. Min mor var en terminal patient med store smerter – og det er et faktum, at hun blev sendt hjem alene. Og uden at man hjalp familien med at finde ud af, hvad man så skal. Vi måtte selv kontakte hjemmeplejen. Og de sagde bare, at de havde 14 dages ventetid. Så står man der. Med dødssmerter.

Da vi endelig fik et møde koordineret med hjemmeplejen, begyndte jeg at græde og sagde, at det kraftstejleme var på tide, de dukkede på. Og efter det var der kun nogle små smuttere med nogle, der kom to timer for sent, men det vælter jo ikke læsset. Og de var rigtigt søde.

Der sker alt muligt i et terminalt forløb, som en ikkefagmand ikke ved noget om. Vand i fødderne, hævelser, peristaltikken, der går i stå, tænder, der falder ud. Alt muligt, man slet ikke er forberedt på.

Mistet tro

Og 14 dage er ufatteligt lang tid. Efter 14 dage havde det palliative team tid, og så fik hun hjælp. Der kom også hospitalsseng, lift og kørestol – der blev stillet en hel hospitalsstue op i stuen med alt muligt. Forskellen er så enormt stor. Det palliative team er megaprofessionelle – de ved, hvad de har med at gøre. Og vi vidste jo ikke, hvad vi havde med at gøre. Vi havde ikke prøvet det før.

Jeg tror, det har bekræftet mig i, at nettet ikke er fintmasket. At vi ikke griber dem, der har brug for det. Og jeg går ud fra, at tanken bag velfærdssamfundet er, at alle skal kunne blive grebet. Men sådan er det ikke. Det handler om at have sit eget netværk og sin egen opsparing. Og så er det ikke velfærd længere.

Det, der har påvirket mig mest, har været at føle, at jeg blev presset ud i at undersøge mulighederne for, at jeg kunne stede min egen mor til hvile. Fordi hun havde så ondt. Jeg har læst op på måder og muligheder at begå medlidenhedsdrab.