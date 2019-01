»Jeg ringer til hospitalet og siger, jeg gerne vil have hende på hospice, men lægen siger, at min mor ikke er syg nok«

Når vi er døende, har vi ofte brug for lindrende hjælp fra sundhedsvæsnet. Den kan vi få i regionalt regi på landets hospitaler eller via kommunale tilbud, hjemmesygeplejen og egen læge. Hvis region, kommune og lægen ikke samarbejder, har det store konsekvenser. Jessie Hallas’ mor var 98 år og havde kræft. Man var enige om, at hun ikke skulle behandles – bare smertelindres. Efter et langt og usammenhængende forløb endte hun med at dø på en akutafdeling uden ordentlig smertelindring og fik efter Jessie Hallas’ mening en uværdig død.

»Jeg har fortrængt det. Det var meget traumatisk for mig. Jeg skrev en masse ned, som jeg har smidt ud. Jeg var nødt til at lægge det bag mig. Så jeg har lige måttet genopfriske … Det var min mor, hun var 98.

Min mor havde brystkræft for 7-8 år siden. Og for et par år siden havde hun også haft nogle meget voldsomme smerter i lysken, hvor vi var akut på sygehuset for at finde ud af, hvad det var. Der konstaterede de, at hun havde et bækkenbrud, og at hun har metastaser i bækkenet. Formentlig var metastaserne årsag til bækkenbruddet.

Min mor og jeg blev dengang enig med lægen om, at der ikke skulle gøres mere. Vi skulle ikke begynde på al mulig kemoterapi og anden behandling. Min mor var på det tidspunkt allerede i smertebehandling med morfin for udtalt sammenfald i ryggen.

I sidste halvdel af 2017 begyndte min mor at få smerter i højre arm, og de blev værre og værre.

Jeg talte med hendes læge, der først ordinerede fysioterapi, men behandlingen var meget smertefuld for hende. Så iværksatte lægen i stedet den såkaldte kræftpakke for at finde ud af, om det var kræft igen.

19. januar i 2018 kom hun til røntgen på Roskilde Sygehus. Undersøgelsen viste, at der ikke er brud på skulder eller arm. Det får hun svar på 22. januar. Så foreslår sygehuset, at hun bliver skannet. Det bliver hun 7. februar. Og dagen efter fortæller lægen, at hun har metastaser i nakken. Og at det er det, der giver hende de voldsomme smerter.

Man foreslår allerede på Roskilde Sygehus, at hun skal have strålebehandling som smertelindring, og sender en epikrise (en kort beskrivelse af hele sygdomsforløbet, red.) til Næstved Sygehus, hvor hun hører til. Selvfølgelig er jeg interesseret i, at hun får færre smerter, men jeg vil gerne vide noget mere om den strålebehandling, og vi fik ikke så meget at vide på hospitalet. Min mor var også selv i tvivl. Så jeg kontakter Kræftens Bekæmpelse, som var en stor hjælp, og efter at have talt med dem er jeg ikke i tvivl om, at hun skal have strålebehandling.

Men jeg synes, den epikrise, der bliver sendt fra Roskilde til Næstved Sygehus, er underligt formuleret. Der står, at min mor bruger iPad – hun var begyndt at strikke og brugte sin iPad til at snakke med mig hver dag på FaceTime. Det er de overvejelser, vi har haft om, hvorfor hun kan have ondt i armen. Så jeg tænker, gud ved om Næstved overhovedet forholder sig til de metastaser, som var årsag til smerterne. Min mand beroliger mig – selvfølgelig har Næstved Sygehus fokus på metastaserne.

Men der går en uge, og jeg hører ikke fra Næstved Sygehus. Så jeg ringer 15. februar og rykker. Jeg præciserer, at det ikke er iPad, men metastaser, der er årsag til smerterne. Dagen efter bliver jeg kontaktet af en læge, som siger, min mor skal akutindlægges på Rigshospitalet – og det skal hun allerede næste dag.

Vi kører hende ind på Rigshospitalet og taler med en læge, efter at de har undersøgt hende, og vi får en god forklaring på, hvorfor det er vigtigt, at hun får stråler. Det er ikke alene for smertelindring, men også for at stoppe udviklingen af metastaserne, som kan gøre hende lam i benene. Hun får lavet alle undersøgelser, bliver sat i en medicinsk behandling inden strålerne og er klar.

19. februar får hun strålerne. De giver hende en stor dosis, og hun får kun denne ene gang. Her får vi at vide, at nu overtager Næstved Sygehus. Og de skal sørge for, at hun bliver trappet ud af Prednisolon – de piller, hun fik fra Rigshospitalet. De fortæller, at de har givet min mor halv dosis af pillerne i forhold til normalt. Grunden var, at min mor var en meget lille dame.

Lammelser i benene

Min mor overgår så til Næstved Sygehus, og vi får en indkaldelse efter et par dage. Så vidt jeg husker, gik der en uge, før hun skulle derned. Jeg ringer og spørger, om det er o.k., at der går en hel uge, før hun bliver trappet ud af pillerne. For Rigshospitalet har sagt, det skal ske inden for et par dage. Og de siger, det er okay. Men da den lille uges tid er gået, ligger der en aflysning i min mors e-Boks fra Næstved Sygehus og en ny indkaldelse til ugen efter igen. Jeg kontakter Næstved Sygehus og spørger igen, om det er okay, hun stadig får de her piller, som Rigshospitalet har sagt, at hun skal trappes ud af. Det siger de, det er.

Imens har strålebehandlingen hjulpet. Først tog smerterne til, men så aftog de, og efter 14 dage holdt det stadig. Forløbet var, som vi havde fået det forklaret på Rigshospitalet.

2. marts var en fredag, og jeg kan tydeligt huske det. Min mor ringer, mens hun har besøg af sin besøgsven, og siger, at hun næsten ikke kunne komme ud og åbne døren, og at jeg er nødt til at komme. Der tænker jeg på det, lægen sagde på Rigshospitalet. At hun kunne få lammelser i benene, hvis ikke metastaserne stoppede. Så jeg ringer til hjemmeplejen, og min mand og jeg kører ned til min mor.

Jeg ringer til vagtlægen og fortæller om forløbet. Han siger, jeg skal ringe til Næstved Sygehus. Ud fra det, jeg fortæller, får vi at vide, at hun skal akutindlægges på Roskilde Sygehus. Hun bliver indlagt samme dag. Vi taler her med en yngre læge og har en rigtig god samtale: På grund af hendes alder er vi enige om, at vi ikke skal iværksætte flere store undersøgelser eller operere.

Jeg var helt afklaret, og min mor var helt afklaret. Der skulle ikke iværksættes noget. Hun skulle smertelindres. Hun kunne stadig ikke stå på benene, men havde ikke slemme smerter. Min opfattelse var, at hun stadig fik morfin, og de andre piller var også smertelindrende. Men dem havde jeg stadig fokus på, for hun var jo aldrig blevet trappet ud af dem.

På Roskilde Sygehus havde de foreslået, at vi tog en samtale med visitationen i Lejre Kommune, hvor hun boede. Det gjorde vi 6. marts. Jeg gjorde det klart, at min mor meget gerne ville hjem. Og det mente kommunen godt kunne lade sig gøre.





Min mand og jeg kørte derefter ned i min mors hus, tog gulvtæpper af og gjorde klar til, at der kunne komme de nødvendige hjælpemidler ind. På det møde blev det også slået fast, at hun ville blive udskrevet 9. marts.

Under hele min mors indlæggelse på Roskilde Sygehus havde jeg en skygge af skyldfølelse over, at hun lå indlagt. De gjorde mig flere gange opmærksom på, at »det her er en akutafdeling«. Jeg følte, at den gamle kone optog en sengeplads for andre.

Faldt ud af sengen

En af dagene på Roskilde Sygehus er der en medpatient på den stue, hvor min mor ligger, der kalder på mig. Hun siger: »Du er her jo ikke om natten. Men jeg må fortælle dig, at din mor har det ganske forfærdeligt om natten. Hun har hallucinationer, og hun er faldet ud af sengen«.

Det var meget grænseoverskridende for mig at høre. Og at der ikke var nogen på hospitalet, der havde fortalt mig om det. Jeg konfronterer dem, og de indrømmede, at det var sket. Og de undskyldte også mange gange. De sagde, de havde personalemæssige udfordringer. Det ved jeg jo ikke, hvad betyder.

Min mor får et stort sår over det ene bryst som konsekvens af strålebehandlingen. Ingen på sygehuset nævnte det på noget tidspunkt. Jeg ved ikke, om eller hvordan det blev behandlet. Det må have gjort så ondt.

Min mors hallucinationer tager til – hun er konfus, når vi besøger hende, og ikke længere klar over, hvor hun er.

Ved et af vores besøg skal min mor på toilettet. Personalet holdt på det tidspunkt personalemøde, men jeg fik kaldt på en sygeplejerske. Hun kendte ikke noget til min mors situation og blev forbavset, da jeg gjorde opmærksom på, at min mor ikke kunne gå. Jeg tilbød at assistere, og ved fælles hjælp kom hun ud på toilettet, men her rakte min hjælp ikke længere – oplevelsen var grænseoverskridende – andre måtte træde til.

Målet var jo, hun skulle hjem 9. marts. Men det fyldte nat og dag i mit hoved, at hun skulle sendes hjem med de her hallucinationer. Så jeg ringede til visitationen i Lejre Kommune og fortalte det. De kontaktede Roskilde Sygehus og sagde, at det ville de ikke være med til. De kunne ikke tage ansvar for hende, som hun havde det.