Patientforeninger om stigning i antal rygere: Det er et akut wake-up call

Den aktuelle stigning i antallet af rygere i Danmark er ifølge patientforeningerne et »akut wake-up call« til beslutningstagere og samfund.

»Det er en katastrofe«, siger Niels Them Kjær, som er projektchef for tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse.

Foreningen står sammen med Sundhedsstyrelsen og to andre patientforeninger bag en årlig undersøgelse af danskernes rygevaner, som netop er udkommet, og den viser, at 23,1 procent af befolkningen røg i 2018 mod 21,1 procent i 2016, en vækst på 9,5 procent. Det er første gang i 20 år, at der er en signifikant stigning i andelen af danskere, der ryger.

Men Kræftens Bekæmpelse er ikke overrasket, for udviklingen er ifølge foreningen resultaterne af manglende vilje fra Folketinget – og folket.

»Vi har ikke haft skelsættende politiske beslutninger om rygning i årevis. Der bliver ikke brugt nok ressourcer på det. Det er som om, vi har accepteret, at rygning koster de liv, de koster«, siger han. På trods af en viden om, at rygning korter ti år af livet, pointerer Niels Them Kjær, og at hver tredje kræftdød kunne være forebygget ved ikke at ryge.

»Siden 1950’erne har vi haft et fald i andelen af danskere, som ryger. Først gik udviklingen i stå, nu går det den forkerte vej. Der er ikke politisk flertal for at gøre noget, der virkelig vil batte – nemlig at hæve prisen. Der er ingen andre steder, hvor cigaretter er så billige i forhold til købekraften, som i Danmark – bortset fra Luxemburg«, siger han.

Der er ingen tvivl om, at det kraftigste værktøj er prisen. Vi anbefaler til en start, at man hæver prisen med mindst 50 procent Mads Lind, seniorkonsulent i Hjerteforeningens forebyggelsesafdeling

»Vi er virkelig bagud. Ikke bare i forhold til andre europæiske lande, men også flere tredje verdens lande«.

Men der er også behov for en bred folkelig opbakning.

»Det er et fælles ansvar. Forældre der ikke accepterer, at deres børn begynder at ryge, røgfri skoletid - også på ungdomsuddannelserne. Og vi har brug for, at virksomhedsledere, influencers og kulturpersonligheder siger klart fra. Det går for eksempel ikke, at stjernerne bliver sat til at ryge på film og tv«, siger Niels Them Kjær.

For meget snak

Hjerteforeningen er en af de andre organisationer bag undersøgelsen, og stigningen vækker også her bekymring:

»Vi frygter, at det vi ser, er et vendepunkt. Det er rigtig bekymrende - men ikke overraskende. For vi har ikke en ambitiøs tobaksforebyggelsespolitik i Danmark. Der er meget snak, men ikke nok handling«, siger Mads Lind, som er seniorkonsulent i Hjerteforeningens forebyggelsesafdeling.

Fakta Danskernes rygevaner 23 pct. af danskerne ryger (22 pct. af kvinderne, 24 pct. af mændene). Det er en signifikant stigning siden 2016, og første gang i 20 år at rygeprævalensen er steget. 17 pct. af danskerne ryger dagligt (ligeligt fordelt på kønnene). 62 pct. af dem, der ryger dagligt, vil gerne holde op med at ryge. 77 pct. af dem, der ryger dagligt, har forsøgt at stoppe én eller flere gange.72 pct. af de personer, der ryger eller tidligere har røget, ville ikke ryge, hvis de skulle leve deres liv om. Kilde: Sundhedsstyrelsen Vis mere

Også Hjerteforeningen vil hæve prisen på tobak:

»Der er ingen tvivl om, at det kraftigste værktøj er prisen. Vi anbefaler til en start, at man hæver prisen med mindst 50 procent. Desuden skal flere hjælpes til rygestop. Kommunerne tager ikke ansvaret på sig, fordi der ikke er blevet stillet klare lovgivningsmæssige krav – og med det pres, der er på kommunernes sundhedsopgaver, tror jeg ikke på, at de af sig selv vil løfte opgaven med at nå op på de anbefalede 5 procent af rygerne i rygestop«, siger Mads Lind.