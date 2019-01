Hun var 98. Døden var på vej, og Gudrun Frederiksen ønskede bare at blive lindret for smerterne – ikke behandlet for kræft. Det samme ønskede hendes datter, Jessie Hallas, for hende. Men først efter kontakt med fysioterapeut, praktiserende læge, tre hospitaler og flere måneders tiltagende smerter fik en strålebehandling stoppet de metastaser, der var skyld i smerterne.

Så var hun på en medicin, som tilsyneladende gav hende hallucinationer, men som det ene hospital blev ved med at give hende, selv om det andet hospital understregede, at hun skulle trappes ned.

Hun blev indlagt på en travl akutafdeling, hvor hun faldt ud af sengen om natten. Kommunen ville ikke tage hende hjem på grund af hallucinationerne. Hospitalet ville af med hende – hun hørte ikke hjemme på en akutafdeling, hvilket datteren fik at vide gentagne gange af personalet.

»Man har ikke respekt for, at det her er et menneske. Det er nogens mor«, siger Jessie Hallas.

Det endte med, at Gudrun Frederiksen døde der. Alene på akutafdelingen. Som et eksempel på et sundhedsvæsen, der har behov for mere sammenhæng – præcis som statsministeren understregede det i nytårstalen.

»Mange bliver udskrevet til ingenting. Fordi den ene hånd ikke altid ved, hvad den anden gør«, sagde Lars Løkke Rasmussen (V), som ved samme lejlighed igen lovede, at hans kommende sundhedsreform for alvor vil sætte »patienten før systemet«.

Den manglende sammenhæng og kommunikation i sundhedsvæsnet er ikke noget nyt.

»Det er et problem, der altid har været der. Vi har altid haft et siloopdelt sundhedsvæsen og manglet koordination«, siger direktør for Danske Patienter, Morten Freil.

Allerede i 1977 blev der nedsat et udvalg under Indenrigsministeriet om den manglende sammenhæng og koordination mellem hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger, forklarer han, så problemet har mere end 40-års jubilæum.

Men i de senere år er problemerne tiltaget. Siden strukturreformen i 2007 – som Lars Løkke Rasmussen stod bag som indenrigs- og sundhedsminister – har kommunerne overtaget en større del af opgaverne fra hospitalerne. Og dermed fra regionerne.

»Derfor er der flere patienter, der skal fra den ene sektor til den anden, og problemet bliver mere udtalt«, siger Morten Freil.

»Med specialerne samlet på færre og større sygehuse har vi fået en rigtigt god behandling inden for de enkelte specialer. Men mange patienter har forløb, der strækker sig ud over det enkelte speciale. Så nu er der både siloer mellem sektorerne og mellem specialerne«.

Kræftens Bekæmpelse har samme syn på sagen:

»Cirka 40 procent af kræftpatienter er på et eller andet tidspunkt i tvivl om, hvilken læge der har ansvaret for behandlingen. Mange oplever at møde rigtigt mange læger i forløbet og dermed en manglende sammenhæng i behandlingsforløbet«, siger Bo Andreassen Rix, som er chef for Kræftens Bekæmpelses Patient- og Pårørendestøtte.

»Desuden oplever mange patienter manglende sammenhæng mellem sektorer – for eksempel mellem hospital og kommune, hvor en del patienter ikke bliver henvist til rehabilitering«.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), siger i et skriftligt svar, at det »berører ham dybt«, når han hører om folk, som er blevet svigtet i sundhedsvæsnet. Han lover igen, at den kommende reform vil have koordination som »hjørnesten« – uden at komme nærmere ind på hvordan, og hvor lang tid det vil tage at implementere.

»Da jeg blev sundhedsminister (i 2001, red.), havde danskerne mistet tilliden til sundhedsvæsnet. For mange blev fejlopereret, og vi så eksempelvis kræftpatienter, som for egen regning tog chancen for behandlingstilbud uden for landets grænser. Det har vi gjort meget bedre, og vores sundhedsvæsen er i dag blandt de bedste i Europa. Ligesom sundhedsreformerne i 00’erne faktisk løste datidens væsentligste problemer, er jeg også overbevist om, at vores kommende sundhedsreform vil gøre sit til at løse de udfordringer, vores sundhedsvæsen anno 2019 har: mangel på nærhed. For mange genindlæggelser. Mangel på sammenhæng. For dårlig behandling af kronikere og ældre medicinske patienter«.

Hvad har statsministeren helt konkret tænkt sig at gøre for at sikre, at borgerne ikke bliver udsat for den slags mangel på koordination mellem sektorerne – og mellem de enkelte specialer, og hvor hurtigt kan det føres ud i virkeligheden?