Karsten Lauritzen afviser at svare på spørgsmål om cigaretafgift

»Hvis det skal handle om skatter og afgifter, er det ikke mig, du skal tale med«, sagde Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i interview om, at flere danskere ryger. Men skatteministeren vil ikke kommentere, om regeringen vil hæve afgiften på cigaretter, sådan som et kor af eksperter foreslår.

Han er den øverste ansvarlige for regeringens politik for skatter og afgifter, men skatteminister Karsten Lauritzen vil ikke svare på spørgsmål om, hvorvidt regeringen vil hæve afgiften på cigaretter i lyset af, at flere danskere ryger, og når eksperter peger på prisstigninger som det vigtigste redskab til at knække kurven over rygning nedad.

»Skatteministeren har ingen kommentarer«, lød svaret fra en af ministerens pressemedarbejdere i går på telefonen.

Politiken skrev mellem jul og nytår - den 29. december - en mail til Skatteministeriets presseafdeling for at få ministerens svar på et spørgsmål om regeringens politik. Anledningen var den årlige undersøgelse af danskernes rygevaner. Den viser, at for første gang i to årtier stiger andelen af danskere, som ryger.

Fakta Hvad skal cigaretter koste? I dag koster en pakke cigaretter i gennemsnit 40 kroner i Danmark. Politikerne kan tvinge prisen op ved at hæve afgiften på cigaretter. Herunder kan du se, hvad Folketingets partier mener, prisen skal være. De konservative: 60 kroner

Venstre: Prisen skal op, men uden øget grænsehandel og illegal handel

Liberal Alliance: Afgiften skal ikke hæves. Altså skal prisen være 40 kroner

Dansk Folkeparti: 6-8 kroner mere end i dag, altså 46-48 kroner

Socialdemokratiet: Prisen skal op, uafklaret hvor meget

SF: 50 kroner

Enhedslisten: 60 kroner

Alternativet: 65 kroner

De radikale: 90 kroner Vis mere

Mens 21,1 procent i 2016 svarede, at de røg enten dagligt eller lejlighedsvist, var andelen i 2018 steget til 23,1 procent. Det svarer til en vækst på 9,5 procent. Sundhedsstyrelsen skrev, at den så med stor alvor på udviklingen og slog fast, at »rygning er årsag til 13.600 årlige dødsfald, og den vigtigste forebyggelige årsag til tab af gode leveår«.

Nyheden fik en stribe fagfolk til at slå alarm. Regeringen må handle nu for at ændre på udviklingen, lød det.

Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Lungeforeningen og professor i tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger fra Københavns Universitet pegede samstemmende på, at det mest effektive redskab i værktøjskassen er at hæve prisen på cigaretter, der i Danmark hører til blandt de laveste i Europa målt i forhold til, hvor mange penge borgerne har til rådighed.

Unge er mest følsomme over for prisen

En pakke cigaretter koster i gennemsnit 40 kroner i Danmark, til sammenligning er prisen 90 kroner i Norge, hvor andelen af rygere er betydeligt lavere end i Danmark. Især de unge er følsomme over for høje priser. Ifølge et svar til Folketinget fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil forbruget af cigaretter blandt unge danskere falde med 75 procent, hvis prisen på en pakke smøger blev hævet til 60 kroner.

I et interview fredag 28. december med Ellen Trane Nørby spurgte vi på den baggrund, om vi kan konkludere, at højere priser på cigaretter vil redde menneskeliv? Hun svarede:

»Det vil i hvert fald forhåbentlig gøre, at nogle mennesker, som i dag får en rigtig skidt vane – både for deres helbred og længden af deres liv – forhåbentlig ville sige nej til cigaretter. Jeg tror sådan set ikke, at nogen på noget tidspunkt har sagt, at det ikke er sådan. Prisen spiller selvsagt ind«.

Hun erklærede sig også - som repræsentant for regeringspartiet Venstre - enig i, at cigaretter godt må være dyrere, men konstaterede samtidig, at regeringen har en klar skattepolitik om ikke at hæve skatter og afgifter. Hun pegede imidlertid også på, at det ikke er hende, der sætter afgifter på cigaretter op og ned. Det er skatteministerens område, sagde Trane Nørby.

Fra Skatteministeriet lød svaret mellem jul og nytår, at Karsten Lauritzen holdt ferie. I sidste uge fik vi besked om, at ministeren var tilbage mandag 7. januar, og i går kom så beskeden om, at han ikke vil kommentere Politikens spørgsmål, om »hvorvidt regeringen vil hæve afgifterne på tobaksvarer, så cigaretter bliver markant dyrere end i dag, hvor en pakke koster i omegnen af 40 kroner?«.

Det er ingen overdrivelse at konstatere, at de tre borgerlige regeringspartier er uenige om cigaretafgifter.