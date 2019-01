Danske Regioners formand advarer mod professionelle hospitalsbestyrelser: »Det er ikke altid, at beslutninger, der ser smarte ud i et regneark, er de rigtigste«

Uden regioner og regionspolitikere bliver det sværere at få danskerne til at forstå sammenlægning af afdelinger og lukning af hospitaler, fastslår Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner i interview.

Alt tyder på, at regioner og regionsråd med statsminister Lars Løkke Rasmussens kommende store sundhedsreform bliver afskaffet.

Det advarer de fem regionsrådsformænd imod i et debatindlæg i Politiken.

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose, du og de øvrige regionsrådsformænd advarer naturligvis i debatindlæg mod nedlæggelse af regioner og afskaffelse af jer folkevalgte regionspolitikere, som regeringen kommende sundhedsreform nok vil indeholde. Men hvorfor skrive et indlæg, det er jo logisk, I er utilfredse, når I ser ud til at blive arbejdsløse?

»Hvis man ikke synes, at jeg og de øvrige formænd er rette sandhedsvidner, fordi vi har vores dagligdag i regionerne, så spørg eksperter, medarbejdsorganisationer eller patientforeninger, så vil man se, at langt de fleste er enige i, at regionerne løser opgaven godt. Det er meget få, der mener, at det er en god ide at afskaffe det folkevalgte led«, siger Stephanie Lose.

Kommunerne tager sig af forebyggelse, genoptræning og nogle kommunalt sundhedstilbud, mens regioner står for hospitalsbehandling. Tit ved den ene den ene hånd ikke, hvad den anden laver. Vil det ikke være bedre med færre sektorovergange?

»Det er for simpelt fremstillet. Der er mange forløb, hvor samarbejdet fungerer glimrende. Vi ser jo også jævnligt i kommunerne, at der er problemer med at skabe sammenhæng mellem jobcentre og socialområdet, altså to kommunale områder. Så inden for en sektor kan sammenhæng mangle. Sammenhæng løses derfor ikke bare ved, at man minimerer antallet af sektorer. Problemerne flytter tit med, når man flytter myndighedsansvar«.

Regeringer har presset os til hospitalsfokus

Regionerne har sikret sig mange sundhedsopgaver. Hvordan vil I bidrage til at skabe et bedre nært sundhedstilbud tæt på eget hjem, så færre borgere kommer ind på jeres sygehuse?

»Vi tager aktivt del i samarbejde i trekanten mellem regioner, kommuner og almen praksis. Men man skal ikke glemme, at regionerne i rigtig mange år var underlagt et to-procents produktivitetskrav, hvor vi hvert år skulle være to procent mere effektive for samme beløb. Der har været et massivt politisk fokus fra centralt hold på at øge aktiviteten på hospitalerne. Det er først i år, at det krav permanent er væk, så hvis man dømmer regionerne på at have haft et for stort fokus på sygehuse, skal man også se på de økonomiske styringer, som vi har været underlagt«.

I er altså blevet presset til at skabe aktivitet på hospitalerne, da regionerne er belønnet for det?

»Ja, der har været et stort fokus fra Folketinget og den til enhver tid siddende regering på at skabe meraktivitet på sygehusene. Men vi er allerede gået i gang med omstillingen hen mod det nære sundhedsvæsen«.

Hvorfor kan en styrkelse af det nære sundhedsvæsen ikke ske uden regioner?

»Jeg tror, at et folkevalgt led i spidsen for det, som regionerne laver i dag, er vigtigt. Fjerner man politikerne, vil opgaverne fortsat være der, men udført af embedsmænd og bestyrelser. Det mener jeg ikke er en god løsning«.

Regionernes 200 folkevalgte fritidspolitikere sidder jo ret beset og nikker til det, embedsmændene ønsker ændret?

»Hvis du tror det, vil jeg gerne invitere dig indenfor i de politiske processer i regionen. Jeg oplever rigtig mange dygtige, engagerede politikere, som er med til at sætte en politisk retning, som embedsværket så hjælper med at føre ud i livet«.

Vi skal ikke være kendte

De færreste borgere kender deres regionsrådspolitikere. Mangler befolkningen ikke forståelse for, hvad politikerne overhovedet laver i regionerne?

»Vi kan altid blive mere kendte. Men vi er her altså ikke for at være kendte, men for at løse vores opgave: At skabe det bedste sundhedsvæsen for de midler, vi har til rådighed, og tage dialogen med borgerne. Jeg kan masser eksempler, hvor vi politikere i krydsfeltet mellem borgere og medier skal forklare de tit svære beslutninger, vi træffer. Tag min egen region i Syddanmark. Når vi skal spare penge, ændre på akutberedskabet, lukke sygehuse eller flytte hospitalsfunktioner fra ét hospital til et andet, giver det altså meget opmærksomhed i lokalområdet. Det kræver, at nogle med ansvaret stiller sig op og går i dialog med borgerne. Hvor skal de ellers gå hen?«.

Når et hospital lukker, er mange borgere naturligvis utilfredse. Vil afskaffelse af regionspolitikere ikke gøre svære, men fagligt korrekte beslutninger lettere?

»Jo, hvis der i et Excel-ark kan sættes to streger under entydige faglige beslutninger. Men sådan er det bare ikke. Beslutninger på sundhedsområdet vil næsten altid være en afvejning af faglighed, økonomi, hensyn til borgernes opfattelse af tingene og den lokale tryghed. Der findes ikke én rigtig løsning, der kan fremkomme i et regneark. Derfor findes der ikke kun én rigtig beslutning. Og derfor er en politisk legitimitet godt og vigtigt«.