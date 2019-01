Mens regeringen vil reformere sundhedsvæsnet, kværner hverdagen videre hos lægen: »Jeg giver dig mit private nummer. Ring til mig, hvis der sker noget«

Vi klynger os alle til håbet, når det næsten er ude. Leder efter tegn på, at det blot er en ond drøm, som snart vil løsne sit greb, og vi kan slippe væk. Måske er det sådan, den ældre herre i stolen over for praktiserende læge Jørgen Steen Andersen har det.

De tørre facts er ulykkelige og temaet i femten minutters samtale en eftermiddag i Skovlunde, hvor en synkende vintersol sender sine sidste striber ind gennem persiennerne i konsultationen. Sort og hvidt. Intet er gråt. Der er ingen tvivl, ingen mellemtone. Intet forlig. Kun forlis, da en kræftsvulst i mandens krop udsender små satellitter, der fortrænger de raskes plads. Flere indre organer er ramt. Deres funktion truet.

Serie Bermudatrekanten Regeringen præsenterer en sundhedsreform, der skal skabe bedre sammenhæng mellem sygehuset, den kommunale indsats og egen læge.

Vi besøger Bermudatrekantens tre hjørner for at vise, hvordan virkeligheden er i dag.

Første kapitel hos Lægerne i Ringtoften, Skovlunde. Andet kapitel er på medicinsk afdeling, Herlev Hospital, mens vi i tredje kapitel besøger Korttidspladserne Parken, Ballerup Kommune. Vis mere

Manden siger, han har det af helvede til. Kemoen skal forlænge livet, men kemo er gift, og gift rammer hele kroppen, ikke kun syge celler. Blodtrykket er tårnhøjt. Er det besværet værd? funderer han. Er nogle elendige måneder bedre end en hurtig afsked? Ve den, der svarer forhastet på det spørgsmål. Det vil kun gå en vej. Sigtet med behandlingen er ikke helbredelse, men lindring af smerter og ubehag, som det hedder. Indtil dagen kommer.

»En skanning kan vel tage fejl«, prøver manden og søger øjenkontakt med lægen.

Kort pause.

»Nej, den er præcis. Den ser aktivitet, som ikke skal være der. Det er kræftcellerne«.

Stilhed.

Mens politikere og eksperter taler om reform af sundhedsvæsnet og jonglerer med begreber som sammenhæng, sektorovergange og opgaveglidning, prøver Jørgen Steen Andersen i sin klinik at få sine patienters liv til at hænge lidt bedre sammen. Det er ikke nemt.

Vi besøger ham fra tidlig morgen til sen eftermiddag for at se, hvad en praktiserende læge laver. Jørgen Steen Andersens klinik, Lægerne i Ringtoften, ligger i en treetagers ejendom i et almennyttigt boligbyggeri. Udenfor hænger morgenfrosten i græsplænen. Indenfor er lægen i gang. Klokken er 7.45.

»Vi står og kigger på noget urin«, siger han.

To sekretærer og to sygeplejersker er ansat på deltid i klinikken, samt en ekstra praktiserende læge og en læge under uddannelse. Der er fire rum til konsultationer med tal på døren. Jørgen Steen Andersen overtog klinikken i 2007 og er ansvarlig for alt. Han har sat en klokke ved døren, som patienter kan ringe på, hvis de har brug for hjælp til at komme op til stueetagen. Han bestiller nyt internet, fordi det gamle kniber med at trække hjemmeside og alle de virtuelle ark papir, der flyver ind og ud af Ringtoften 7A. Han holder MUS-samtaler, køber udstyr, holder meget i hånd, skriver henvisninger til Herlev Hospital og attester til Ballerup Kommune om, hvorvidt hans patient kan tage et job eller er for plaget af angst.

Lytter på lunger, hjerter og frustrationer over at stå med ryggen mod graven og mærke vinden i ansigtet. Han presser en patient op fra kælderen, så hans liv kan folde sig en smule ud. Taler nænsomt til en anden, der har ondt i ryggen efter et fald og knap tør bevæge sig. Han beroliger en ung mand i bar mave med normale modermærker. Er nøgtern. Giver råd og anvisninger. Du skal købe light øl, så du ikke vælter, når du vågner om natten. Du skal holde op med at ryge, for du har rygerlunger. Du skal have morfin til at dulme dine smerter.

Foto: Emma Sejersen Hans Jørgen Nielsen har forhøjet blodtryk og besøger læge Jørgen Steen Andersen, der tjekker hans medicin igennem.

Hans Jørgen Nielsen har forhøjet blodtryk og besøger læge Jørgen Steen Andersen, der tjekker hans medicin igennem. Foto: Emma Sejersen

Han kender dem. De kender ham. Han har de fleste af de ældre patienter, som har mange sygdomme og lange medicinlister. Kronikere med diabetes, forhøjet blodtryk og for meget kolesterol i blodet. Der er ikke tid til banaliteter. Alle minutter tæller. Han har femten af dem med hver patient. Det er nemt at blive forpustet af at sidde på en stol bag lægen og lytte.

En patient har en far med prostatakræft og ved, det kan være arveligt. Hans tal er steget. Urinprøve og blodprøve. Tid i næste uge.

»Kan du sove i nat?«, spørger lægen.

»Ja…«, svarer patienten tøvende.

Jørgen Steen Andersen, 57, har på sin skærm en liste over dagens patienter. Når en patients journal er fremme, kan patienten på en anden skærm følge med i alt, hvad der står og bliver skrevet. Det nedbryder den afstand, der er mellem to mennesker, når den ene kigger ind i en skærm. Jørgen Steen Andersen ordner alt med patienten i rummet. Ren tavle. Han tager blodprøver på patienten, som slipper for at rejse sig og gå i et andet rum og blive stukket. Han skriver henvisning til røntgen, sender den til hospitalet og printer kørerute og information ud til patienten, der kan smutte forbi næste dag og få taget et billede af hånden, der måske er brækket.

Riget fattes praktiserende læger. Jørgen Steen Andersen undrer sig, for han har »verdens bedste job«. Vi bliver ældre og får flere kroniske sygdomme. 10 procent af de praktiserende læger er over 65, og knap en tredjedel vil gå på pension inden for ti år. Nogle steder i landet er det nærmest umuligt at rekruttere praktiserende læger, ligesom faget almen medicin ikke står øverst på lægers ønskeliste. Alt det vil regeringen ændre på, og et af værktøjerne bliver, at læger som Jørgen Steen Andersen skal gøre det, de er bedst til: Diagnosticere og behandle patienter. Lægen skal ikke gøre alt det, andre kan gøre. Som at tage blodprøver. Men Jørgen Steen Andersen mener, det er mere effektivt, at han selv laver det stik og fylder glassene, når patienten er i rummet.

Næste patient sidder i stolen og fortæller, at han hverken får det værre eller bedre af den angstdæmpende medicin, en psykiater har sat ham på. Han føler sig klemt af systemet. Bliver mere stresset, når han bliver presset til at møde op. Mest af alt vil han bare være i fred. Alene. Passe sig selv og sin sygemelding. Manden er i 50’erne, og kommunen har bedt Jørgen Steen Andersen vurdere, om han kan tage arbejde i et kommunalt projekt. Det kan han godt, bliver de to enige om.

»Du er i krise. Vi skal have dig i gang. Ellers får du det værre«, konstaterer Jørgen Steen Andersen.

Manden ved det. Han nikker.

En gammel mand på knap 90 hoster meget slim op og er bange for at blive kvalt. Lægen lytter på lungerne, prikker ham i fingeren og tester blod for bakterier. Tallet er lavt. Det er nok en virus.

»Det er ikke denne gang, jeg dør«, siger han.

Fra klokken 8 til 11.30 ser Jørgen Steen Andersen ti patienter. En har skizofreni og er sur over noget med sit kørekort. En har spist alle sine sovepiller lidt for hurtigt. En har slået hånden på en vaskemaskine, og smerten går ikke væk. Med sig har hun sin ægtefælle, som bærer et apparat, der giver ham ilt i næseborene. Hun konstaterer, at »vi er lidt handicappede begge to«. En sidste dukker ikke op og får en sms.

Regeringen ønsker »moderne« sundhedshuse, hvor praktiserende læger arbejder under samme tag som fysioterapeuter, bioanalytikere, sygeplejersker og jordemødre. Det skal frigøre tid til lægen, der kan bruge sin tid på det, ingen andre end lægen kan. Og dermed løse flere opgaver – blandt andet for det stigende antal ældre over 75 år, som der frem til 2030 vil komme knap 250.000 flere af.

Jørgen Steen Andersen tror ikke, det er en effektiv vej.

»Jeg hader at være den konservative, vrede gamle mand, men systemet er ret optimalt. Jeg kan ringe til en øjenlæge og få en tid i morgen. Hvis jeg skal bruge en fysioterapeut til et problem med en ankel, ringer jeg til den, der er bedst til ankler, og er ikke bundet til den, der er under samme tag. Små ansvarlige enheder er bedst. Hvis alle skal lave grøden, hvem holder den så varm?«, konstaterer han.

Foto: Emma Sejersen Vibeke Frimodt slog sin ryg nytårsaften, og det gør stadig meget ondt. Læge Jørgen Steen Andersen hjælper hende ind i konsultationsværelset.

Vibeke Frimodt slog sin ryg nytårsaften, og det gør stadig meget ondt. Læge Jørgen Steen Andersen hjælper hende ind i konsultationsværelset. Foto: Emma Sejersen

Han kan ikke genkende et billede af, at der mangler »sammenhæng« i arbejdet mellem hans praksis, Ballerup Kommune og Herlev Hospital. I frokostpausen har han en konsultation over telefonen med en kvinde, der noget tid efter en blodprop i benet mærker knugen i brystet. Hun har tid til kontrol om nogle uger, men den skal rykkes frem, siger Jørgen Steen Andersen til kvinden. Derpå ringer han til centralvisitationen på Herlev, og efter ventetid har han 12 minutter senere en tid til kvinden dagen efter. Han ringer og giver hende besked.

Lægen spiser to pølsemadder med spinatblade, før han sætter sig ved computeren og svarer på mail fra patienter, læser henvisninger og blodprøvesvar, inden eftermiddagens patienter kommer fra klokken 13. En ældre mand vil have Viagra og bliver instrueret i, at »det ikke bare er sådan, at den står der, men rejsningen holder bedre«. En gammel, gammel kone – med håret redt tilbage og holdt fast under en hårbøjle – siger, at hun er blevet for gammel. Hun har mistet begge børn og mand. En kvinde har fået et knæk i ryggen og ligger på briksen med en Kaj-dukke som hovedpude – engang var der børnehave her. Sådan går det slag i slag, og Jørgen Steen Andersen holder koncentrationen, selv om hans hoved må være proppet.

21 patienter ser han på dagen. Politikerne kan godt lave en reform, hvis de vil profilere sig, men de skal passe på, at de ikke ødelægger noget, der endelig er begyndt at fungere godt, lyder hans formaning.

En af dagens sidste patienter er manden med kræft, der har spredt sig til flere organer. Han beslutter at fortsætte med kemo. På vej ud af døren stopper Jørgen Steen Andersen ham. Det, han gør nu, gør han en gang i kvartalet.

»Jeg giver dig mit private nummer. Ring til mig, hvis der sker noget, og du ikke kan få fat på nogen«, siger han og skriver mobilnummeret på et ark papir, som han rækker til den ældre herre.

Han spærrer øjnene op og takker. Går ud ad døren. Lader den stå 20 centimeter på klem.