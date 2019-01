Efter 68 undersøgelser: Inge udpensler problemet med pegefingeren på sin forrevne og sprukne højre hånd

Inge har været til 68 sundhedsfaglige undersøgelser og behandlinger på to år. Hun føler, hun selv skal holde styr på at få sammenhæng imellem de mange forskellige læger, behandlinger og forløb. Hun er et eksempel på, hvordan manglende sammenhæng i sundhedsvæsnet gør det svært at være patient. Her er hun til fysioterapi i Frederiksborghallen.