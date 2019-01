Klarlunds klumme: Du har det som regel så godt, som din krop fortæller

FOR ABONNENTER

Vi elsker tests. I ugebladenes ’test dig selv’ kan du finde ud af, om din krop er i balance, hvilken hunderace du er til, og hvilken storbyferie der passer netop dig. I avisen testes biler, mad og vin. Ugens test i Lørdagsliv, Politiken, er meget populær. Vi kan læse, at den dyreste kirsebærsauce er bedst, mens den billigste lakridsis er en vinder. Vi lader os ikke gå på af, at det kun er to eksperter, der udstikker dommen, for vi er meget autoritetstro. Testene lyver ikke, tænker vi.