Fem svar fra sundhedsministeren: »I nogle egne går der for lang tid, inden der kommer en ambulance«

Hvorfor har vi brug for en sundhedsreform?

»Fordi det ikke er noget svar bare at lade stå til. Vores medarbejdere i sundhedsvæsenet har drønende travlt, og rigtig mange patienter oplever, at der er langt til behandlingerne, og at der ikke er sammenhæng mellem dem. Derfor har vi behov for en sundhedsreform, der skaber mere nærhed i behandlingerne, flytter behandlinger tættere på, hvor vi bor og styrker sammenhængen i behandlingen«.

»Og så har vi bare behov for at konstatere, at vi over de kommende år får omkring en kvart million flere ældre. Vi får flere, der har kroniske sygdomme. Og hvis vi også skal sikre et godt sundhedstilbud til dem, så er det ikke nok bare at investere flere penge. Så er vi også nødt til at lave nogle ændringer, hvor vi gør alt det, der ikke er svært, nært, så vi kan frigøre kapacitet - også på vores specialiserede sygehuse - til dem, der er alvorligt syge, så medarbejderne får mere tid til patientopgaverne«.

Men hvad kommer det konkret til at betyde for den enkelte borger - hvad kommer det til at betyde for mig?

»Man får nogle flere patientrettigheder. Man vil opleve, at de rettigheder, man har, om at man skal udredes og behandles hurtigt, vil blive efterlevet ensartet og i langt højere grad, end de bliver i dag. Man vil også opleve, at speciallæger bliver omfattet (af rettighederne, red.) Hvis man er gravid og førstegangsfødende, vil man få en decideret ret i relation til at kunne sikre en tryg start på livet«.

»Med Nærhedsfonden (en pulje på 6 millioner kroner, som regeringen sætter af til reformen, red.) vil vi kunne sikre opbygning af nye moderne sundhedshuse ude i det kommunale regi, så man kan få foretaget alt fra ultralydsscanninger, blodprøver og en lang række ukomplicerede behandlinger tættere på. Man vil opleve en større tryghed, fordi vi med Nærhedsfonden har råd til at sætte flere ambulanceberedskaber, lægebiler og akutbiler ind landet over, så vi kan sikre en bedre responstid i nogle af de egne, hvor der i dag går for lang tid, inden der kommer en ambulance«.

»Og så kommer vi til at modernisere almen praksis, så der kommer til at være langt større chance for, at man har et godt lægetilbud tæt på, hvor man bor - med en læge, der også kender en og kender ens familie, hvilket er rigtig vigtigt for kontinuiteten i behandlingen«.

Der er måske mange, der har hørt meget om de her ’varme hænder’, som der bliver snakket så meget om, at der mangler. Hvad har I tænkt jer at gøre ved det?

»Der kommer flere ansatte med det her udspil. Ikke mindst ude i det nære sundhedsvæsen, hvor vi i høj grad har behov for, at både ældre og patienter får mere behandling - både i eget hjem med udegående sygeplejeteam, der er koordineret på tværs af sygehus og almen praksis og kommune«.

Men hvad betyder det, at der kommer flere ansatte helt konkret? Hvad gør I?

»Vi kommer til at tage en række initiativer. Både at uddanne flere læger, men også ved over de kommende år at uddanne 2.000 ekstra sygeplejersker, som vi kan ansætte i sundhedsvæsenet. Det gør vi, fordi vi har behov for flere, der kan hjælpe og flere, der har tid til den pleje og omsorgsopgave, der ligger i vores sundhedsvæsen. Derudover kommer vi yderligere til at præsentere nogle initiativer på fredag i forhold til, hvordan vi også her og nu kan få flere hænder og større arbejdsglæde i vores sundhedsvæsen«.

Hvorfor kommer reformen lige nu?

»Vi har arbejdet på den her reform gennem lang tid. Både med udvalgsarbejdet for det nære og sammenhængende og med en lang række udspil, vi allerede er kommet med - alt fra en styrkelse af fødselsområdet til styrket akuthjælp til ’læge tæt på dig’ med dataudspil, der sikrer, at data også kan følge patienten rundt i systemet«.

»Som sagt er der ikke noget svar, der hedder ikke at gøre noget, for vores medarbejdere har i forvejen travlt. Hvis vi skal have plads og hænder nok til at sikre de flere ældre og flere kroniske syge en god behandling, så er vi nødt til at lave en reform. En reform, hvor vi skaber mere nærhed i sundhedsvæsenet«.