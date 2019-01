Ny garanti fra regeringen: Patienter får ret til hurtig tid hos psykiatere, gynækologer og andre speciallæger

I dag har patienten også ret til udvidet frit sygehusvalg i de tilfælde, hvor han/hun skal vente mere end en måned på at komme i behandling. Så har patienten ret til at komme på et andet hospital. Men i praksis bliver mange patienter kun oplyst om et konkret alternativt behandlingssted, hvis de selv beder om det, konstaterer regeringen. Det vil den ændre, så hospitalet af egen drift skal oplyse om et andet hospital, hvor behandlingen kan foretages inden for 30 dage, skriver regeringen i sit udspil. Altså skal hospitalet være mere udfarende end i dag, hvilket navnlig skal sikre, at mindre ressourcestærke patienter kommer i behandling hurtigere.

At finde vej rundt i systemet

»Vi ved, at dem, der har stærke pårørende eller selv er ressourcestærke, de skal nok finde vej rundt i systemet. Men det er med til at skabe social ulighed i sundhed, når patientrettighederne ikke i fuldt omfang efterleves i dag. Derfor er det afgørende for regeringen, at man sikrer patientrettighederne og sikrer deres overholdelse i hele landet. Det vil være klart et fokus i sundhedsreformen«, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

I dag kan det være svært for patienter at overskue de mange forskellige rettigheder i sundhedsvæsnet. Derfor vil regeringen samle dem i en ny patientrettighedslov, ligesom den via krav til sygehusene vil sikre, at oplysninger om ventetid er troværdige på mitsygehusvalg.dk. Der skal også være flere patientvejledere på sygehuse og et landsdækkende telefonnummer, med hvilket man nemt kan få fat i sin patientvejleder.