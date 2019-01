Pludselig hævede benet: Nu rammer e-blodpropper gamere

Du har sikkert hørt om e-sport, men du har formentlig ikke hørt om e-blodpropper.

Men sidder du mange timer i streg og spiller computer eller playstation uden at få dig rørt, så har du faktisk en risiko for at få blodpropper i benene.

Blodpropperne er et helt nyt fænomen, som man så småt er begyndt at se på sygehusene. Det fortæller Hans Erik Bøtker, der er overlæge og professor på afdelingen for hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital til DR Østjylland.

»Der er ikke lavet større opgørelser af fænomenet, men der er beskrevet flere enkelttilfælde - både i den medicinske litteratur, og vi har selv set tilfælde her på afdelingen«, forklarer Hans Erik Bøtker.

»Der er kommet patienter ind med blodprop i benene efter have siddet stille foran en spillemaskine i mange, mange timer. Hvis man for eksempel sidder 8-14-16 timer foran en computer uden aktivitet indimellem«.

Sad stille fem-seks timer dagligt med sin PlayStation

Tom Pedersen fra Aarhus fik for nyligt selv stiftet bekendtskab med det nye sygdomsfænomen. Han havde siddet stille fem-seks timer i streg ad gangen og spillet playstation.

Den 50-årige mand mistede nemlig sit job i slutningen af oktober, og derfor havde han pludselig mere tid til at sidde stille i sofaen og spille Red Dead Redemption2 på playstation. Og lige før jul hævede hans ben så pludselig op.

Professorens gode råd mod e-blodpropper • Kom op at stå indimellem. • Drik hyppigt. • Hav gode ergonomiske anordninger. • Undgå at sidde med en fast kant mod benene, der kan klemme blodforsyningen af. • Få et hæve-sænkebord til din gaming, så du kan stå op. • Det er grundlæggende de samme råd, der gælder på en lang flyrejse. FAKTA om e-blodpropper * Opstår ved for lang inaktivitet i forbindelse med gaming. * Opstår i årerne, der fører blodet til hjertet. * Største risiko ved e-blodpropperne er, at de river sig løs og flytte sig op i lungen. En tilstand, der kan være livsfarlig. * Behandles med blodfortyndende medicin og støttestømpe samt opfordring til at bevæge sig. * Risikoen stiger med alderen Kilde: Professor Hans Erik Bøtker, Aarhus Universitetshospital Vis mere

»Min fod var meget hævet, som om den var forstuvet. Og benet var hævet 2,5 centimeter mere end det raske ben«, fortæller Tom Pedersen til DR Østjylland.

»Så sagde min kone, at jeg skulle tage til læge. Jeg har urinsyregigt, så jeg troede måske, at det havde noget med det at gøre, men det var ikke det. Lægen sagde, at hun havde en formodning om, at det kunne være en blodprop, så jeg blev sendt huj-hej til Skejby Sygehus«.

På sygehuset fik han den nedslående besked, at han havde fået en blodprop i benet af at sidde for længe ad gangen og spille spil.

»De sagde, at årsagen var, at jeg havde siddet for stille. At jeg simpelthen ikke havde bevæget mig nok. Jeg havde ikke skænket en tanke, at det kunne udvikle sig til et problem«, siger Tom Pedersen.

»Det var jul og koldt, og jeg var arbejdsløs, så det var nemt at spille. Man rører sig meget på arbejde, og det gjorde jeg jo ikke, fordi jeg var arbejdsløs«.

Tom Pedersen bruger nu støttestrømpe på det ben, hvor e-blodproppen opstod efter mange timers spil.

Selvom de spilrelaterede blodpropper er et nyt fænomen, så er det faktisk ikke nyt i sig selv, at man har større risiko for at få blodpropper i benene, hvis man er inaktiv, fortæller overlæge og professor Hans Erik Bøtker.

»Mekanismen bag e-blodpropper er den samme, som vi kender fra andre sammenhænge. Det mest eklatante tilfælde er, hvis man er på oversøiske rejser og sidder lang tid i en flyvemaskine«, siger han.

Blodpropper kan rive sig løse og flytte op i lungerne

Den umiddelbare risiko ved at have en blodprop i benet er, at den kan rive sig løs og flytte sig op i lungerne, og det kan være en farlig tilstand, forklarer han.

»Risikoen stiger med alderen, og nu er det sådan, at de fleste spillere er i den yngre aldersklasse, hvor blodpropper er forholdsvis sjældne. Men det er faktisk beskrevet. I enkelte tilfælde hos en dreng helt ned til 12 år«, siger Hans Erik Bøtker.

Overlægen understreger, at det hører til sjældenhederne, at folk bliver ramt af de her e-blodpropper.

Heldigvis fik lægerne styr på Tom Pedersens blodprop, og nu er han i behandling med blodfortyndende medicin. Han skal også til at vænne sig til den støttestrømpe, han har fået.

Tom Pedersen spiller stadig playstation, men han har ændret sine spilvaner.

»Jeg spiller højst en time eller halvanden, hvor jeg før spillede op til seks timer på en dag. Og så vil jeg fremadrettet gå en tur hver dag«.