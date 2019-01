Sundhedsreformen vil forebygge sygehusindlæggelser, men ved at forebygge alvorlige sygdomme kunne milliarder spares på indlæggelser og behandling.

Regeringens sundhedsudspil vil forebygge, at mennesker med kroniske lidelser kommer på sygehus. Det kan undre, at man vil forebygge indlæggelse, men ikke har ambitioner om at forebygge sygdom.