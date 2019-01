Få kontakt til din praktiserende læge med en app på mobilen

FOR ABONNENTER

En notifikation på skærmen af min telefon afslører, at min praktiserende læge har sendt mig et svar på en besked, jeg sendte dagen inden i travlheden midt mellem to deadlines: »Jeg vurderer, at det er noget, en øjenlæge skal kigge på. Du ringer selv og bestiller tid og behøver ingen henvisning herfra«, skriver hun. Tidligere ville jeg have ringet og hængt i en lang telefonkø. Måske havde jeg ligefrem fået en konsultation hos lægen med samme resultat: at jeg skal kontakte en øjenlæge. Men her blev det hele klaret lynhurtigt via den nye app Min Læge, der blev lanceret midt i januar.