Ny app til nybagte mødre skal forebygge skam og ensomhed

»Der er en Emma Ljunga og en Voksipose, og så skifter du ble på den her måde, og brystet skal være i den her retning, når du ammer. Men hvad så det der med, at det er svært, at svigermor holder baby, og hvorfor sveder jeg og har ondt, når baby græder?«.

Det er nogle af de spørgsmål, som Laura Vilsgaard og Julie Bruhn Højsgaard følte, at de manglede samtaler omkring og svar på, da de selv var gravide. Derfor har de to kvinder nu lavet en app med navnet ’Jegermor’ til nybagte mødre med en lang række podcastafsnit under hver sit overemne.

»Vi har lavet en app, fordi vi synes, at der er alt for lidt mental støtte til nybagte forældre. Det udspringer af en indignation over, at vi ikke selv oplevede at blive mødt. Vi oplevede derimod at føle os forkerte, skamfulde og ikke gode nok samtidig med en stor ensomhed omkring om det at blive mor«, siger Laura Vilsgaard.

I dag har de to kvinder hver to børn i alderen fire til otte år. Julie Bruhn Højsgaard er pædagog og har særligt arbejdet med mødres behov for at finde fodfæste i forældrerollen. Hun er forfatter til bogen ’Kære verden - jeg er blevet mor.’

Laura Vilsgaard har læst socialvidenskab og performancedesign på RUC, hvor hun skrev speciale om transformationen i moderskabet: hvordan kvinder med fødselsdepressioner oplever sig ’hjulpet’ og ’ikke hjulpet’ i deres proces. En af hendes hovedkonklusioner var, at mange nybagte mødre kan have svært ved at dele de nye følelser med deres mødregruppe.

»De nævner forskellige ting, der kunne have hjulpet dem. Det er eksempelvis flere voksne, de kan støtte sig op af, et fællesskab med nogle ligesindede, konkrete værktøjer og et sprog for den transformation, de oplever. Det er det, vi prøver at give gennem vores app«, siger Laura Vilsgaard.

Jordemoder: Appen falder ned i et kæmpe hul

Trine Karlsen er jordemoder og ejer af klinikken Babyteamet i Aarhus. Hun synes, at appen er et rigtig godt supplement til det, jordemoderen kan.

»Appen falder ned i et kæmpe, kæmpe hul på området. Det, de to kvinder leverer med ’Jegermor’ er meget, meget brugbart. De sætter ord på nogle af de ting, som jeg oplever, at både gravide og nybagte mødre går og kæmper med, og som måske er svære at dele visse steder. Hvad nu, hvis man ikke føler glæde ved mødet med sit nyfødte barn?«, siger hun.

Ifølge Trine Karlsen er jordemoderens rolle efterhånden blevet en fysisk kontrol og kun til dels også en psykisk kontrol. For der er hverken tid eller rum til at dykke ned i alle de forskellige myter, der eksisterer.

»Der er så mange myter forbundet med det at være gravid og blive forældre i vores samfund. Og fordi de to kvinder selv tør åbne op for deres sårbarhed og skrøbelighed, så bliver det også meget ærligt og brugbart. Man får sat ord og tanker på noget, som man måske næsten ikke engang havde tænkt endnu«, siger Trine Karlsen.

Tættere med podcast end veninder

Appen er finansieret via crowdfunding, lidt støtte fra Innovationsfonden samt »hjælp fra Gud og enhver mand«, fortæller Laura Vilsgaard. Derfor har det taget lidt tid at gå fra idé til reel podcast og app.