Patienter med sclerose kan nu få omstridt medicin, der kan udsætte kørestolen i flere år

Et gennembrud for patienterne. Sådan betegner Scleroseforeningen beslutning fra Medicinrådet. Men patienternes talerør drypper også malurt i bægeret på grund af aldersgrænse på 45 år og vil kæmpe for lægers frie ordinationsret.