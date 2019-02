De overhalede politikerne: Butikker får hæder for at skjule smøger for kunderne

En række dagligvarekæder har overhalet politikerne på Christiansborg og har på eget initiativ besluttet at gemme cigaretterne væk i deres butikker for ikke at friste især unge kunder til at begynde at ryge. Nogle har allerede gjort smøgerne usynlige i butikkerne ved at placere dem bag forhæng eller i skabe, mens andre er i fuld gang med at lave de nødvendige ændringer i butikkerne. Et stormagasin er gået skridtet videre og er helt stoppet med at sælge tobak.

Denne samling af initiativer har udløst Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2019 til dagligvarekæderne Aldi, Coop, Lidl, Rema 1000, Salling Group og til stormagasinet Magasin for at gå forrest i indsatsen for at undgå, at børn og unge begynder at ryge, som det hedder i begrundelsen. Prisen på 50.000 kroner er blevet overrakt af H.K.H. Kronprinsessen ved et arrangement i Skuespilhuset i København mandag aften på dagen, som er den internationale World Cancer Day, der har til formål at øge opmærksomheden om den livstruende sygdom og anspore til bedre forebyggelse, diagnostik og behandling. Det endelige mål er, at færre får kræft, og færre dør af sygdommen.

Fakta Rygevaner i Danmark 23 pct. af danskerne ryger (22 pct. af kvinderne, 24 pct. af mændene). Det er en signifikant stigning siden 2016, og første gang i 20 år at rygeprævalensen er steget.

17 pct. af danskerne ryger dagligt (ligeligt fordelt på kønnene).

62 pct. af dem, der ryger dagligt, vil gerne holde op med at ryge.

77 pct. af dem, der ryger dagligt, har forsøgt at stoppe én eller flere gange.

72 pct. af de personer, der ryger eller tidligere har røget, ville ikke ryge, hvis de skulle leve deres liv om. Kilde: Sundhedsstyrelsen Vis mere

Ifølge Kræftens Bekæmpelse viser undersøgelser, at børn og unge er mindre tilbøjelige til at tænde deres første cigaret, hvis de ikke ser cigaretterne i butikkerne, hvor de typisk er placeret ved disken. Når den unge målgruppe ikke ser pakkerne med cigaretter ved kassebåndet, er fristelsen mindre, lyder argumentet. Mens partier i rød blok længe har ønsket lovgivning, der forpligtede alle udsalgssteder til at gemme tobakken væk, har blå blok afvist forslaget. Venstre har savnet forskning, der dokumenterer effekten, mens Dansk Folkeparti har peget på, at det er dobbeltmoralsk, at butikker på den ene side gemmer smøgerne væk for at gøre en indsats for folkesundheden, og på den anden side fortsætter med at sælge cigaretter.

Ikke desto mindre får butikkerne altså nu Kræftens Bekæmpelses årlige hæderspris for at handle, mens politikerne tøver. Organisationen peger på, at der årligt dør knap 13.600 mennesker i Danmark af sygdomme, der er relateret til rygning, og at de fleste af dem tændte deres første cigaret som unge. Det er prisværdigt, at butikkerne har valgt at »sætte hensynet til børn og unge højere end risikoen for at miste kunder«, mener foreningen.

Undersøgelse: Flere danskere ryger

Spørgsmålet er så, om det har en betydning for forbruget af cigaretter? I stort opsatte avisannoncer meddelte Salling Group kort efter nytår, at dagligvarekæderne Netto, Føtex og Bilka i 2018 solgte samlet en million pakker cigaretter færre end året før. Og nedgangen i salget var størst i butikker, der har mange unge kunder, understregede Salling Group.

Imidlertid udkom nogenlunde samtidig den årlige officielle undersøgelse af danskernes rygevaner med et opsigtsvækkende resultat. Den viste, at for første gang i to årtier er der en signifikant stigning i andelen af danskere, som ryger. Mens 21,1 procent af befolkningen røg i 2016, var andelen sidste år steget til 23,1 procent. Det svarer til en vækst på 9,5 procent på to år.

Fakta Derfor får butikkerne hæderprisen »For anerkendelse af ambitiøst og aktivt medansvar for og visionær beslutning om at gemme tobak væk fra synlige butiksområder og dermed tage et vigtigt og markant skridt mod opfyldelse af målet om røgfri generationer fra 2030. En forbilledlig handling til inspiration for andre i indsatsen for, at børn og unge ikke begynder at ryge«. Kilde: Kræftens Bekæmpelse

En stribe fagfolk har i årevis peget på, at politikerne på Christiansborg bør hæve afgiften og dermed prisen på en pakke cigaretter markant i Danmark, hvor prisen hører til blandt de laveste i Europa målt i forhold til, hvor mange penge borgerne har mellem hænderne.