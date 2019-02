Regionsrådsformand efter kritik fra overlæger: »Jeg er ked af, at jeg brugte ordet udbrændt i forbindelse med Jakob Trier Møllers opsigelse«

»Kære Sophie Hæstorp Andersen, her er ikke tale om en udbrændt leder, her er tale om en leder, der gennem årene har råbt vagt i gevær, vist rettidig omhu og forsøgt at holde den faglige standard høj på trods af de vilkår, der er blevet budt ham og os«.

Det skriver 33 overlæger og afdelingslæger fra Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret på Rigshospitalet i et debatindlæg i Politiken.

Indlægget kommer i kølvandet på, at den anerkendte klinikchef på Riget, Jakob Trier Møller, har opsagt sin stilling efter 20 år på grund af de årlige besparelser i sundhedsvæsenet, der udgør en risiko for patientsikkerheden.

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) udtalte hertil, i et interview med Politiken, at »vi politikere er lydhøre og vil gerne i dialog med de ledere, der er ved at brænde ud«.

Og med disse ord fik hun de 33 overlæger til tasterne. »Beskæmmende« kalder de udtalelsen.

Det er for nemt for regionsrådsformanden »at feje en opsigelse af denne art væk som et resultat af udbrændthed, eller af at man har mistet modet, men det er vigtigt for os at sige, at det er en forkert konklusion«.

Ingen nemme løsninger

Kritikken har nået Sophie Hæstorp Andersen, som nu beklager sit ordvalg:

»Jeg er ked af, at jeg brugte ordet udbrændt i forbindelse med Jakob Trier Møllers opsigelse og hans frustration over besparelser i sundhedsvæsenet«, siger regionsrådsformanden i et skriftligt svar til Politiken.

»Jeg har stor respekt for Jakob Trier Møllers mangeårige indsats for patienterne og for regionen, og jeg vil gerne kvittere for, at han rejser en vigtig debat om, hvordan vi prioriterer i sundhedsvæsenet. En debat, der har mange dilemmaer og ingen nemme løsninger, men som ikke desto mindre er vigtig at tage.«

Håbet med Jakob Trier Møllers opsigelse er, at politikere og embedsværket indser, at det ikke nytter med gentagne »grønthøster-besparelser«:

»Man er nødt til at indføre strukturelle besparelser i sundhedsvæsenet, altså se på antallet af hospitalsafdelinger, størrelsen på det administrative apparat og så videre. Vi skal have genoprettet sundhedsvæsenet økonomisk og få skabt en diskussion om prioriteringer, som vi slet ikke har i dag. Vi skal lægge en linje i det danske sundhedsvæsen for, hvad vi har råd til«, siger Jakob Trier Møller i et interview med Politiken.

Hvis ikke det sker, får vi et sundhedsvæsen, der går mere og mere i opløsning, mener han. Og derfor opsagde han sin stilling som klinikchef på Riget.

Tilbage står de 33 overlæger og afdelingslæger på Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, på Rigshospitalet. De er bekymrede for den fremtidige behandling af deres patienter på klinikken, nu når bemandingen er på det laveste niveau, og deres chef har opsagt sin stilling som konsekvens af dette.