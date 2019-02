Kampen om sundhedskronerne skærpes: Derfor stopper læger og personale i desperation

Men finanskrisen satte en brat stopper for udviklingen, uden politikerne sænkede ambitionerne for, hvad befolkningen kan forvente af hospitalerne.

»Opbremsningen har kunnet mærkes de senere år i det danske sundhedsvæsen, dels fordi det politiske efterspørgselspres er fortsat med øget fokus på patientrettigheder og alskens politiske særønsker. Dels fordi behovet for sundhedsydelser er steget, fordi den demokratiske aldring har taget fart siden netop 2010 med en dertilhørende større sygdomsbyrde i befolkningen, ligesom fødselstallet nu stiger igen«, siger Jes Søgaard.

Læg dertil, at det særligt er siden finanskrisen, at udgifter til ny dyr sygehusmedicin er steget markant.

»Altså flere behandlingskrævende ældre, mere dyr medicin og en meget begrænset vækst i sundhedsudgifterne er det, som vi har kunnet mærket de senere år«, siger Jes Søgaard.

Han fastslår, at politikere på Christiansborg og skiftende regeringer har ret i, at de år for år har bevilger flere penge, og »virkelig har prioriteret sundhed højt«.

»Mens regionspolitikere og især sundhedspersonalet i regionerne og nok også i kommunerne har oplevet, at bevillingsfesten fra 00’erne er slut, mens efterspørgselspresset på sundhedsydelser fortsætter om muligt endnu stærkere her i 10’erne end årtiet før. Det er derfor, vi har de her sundhedsøkonomiske frustrationer fra begge steder - både fra politikerne på Christiansborg og fra personalet«, siger professoren.

Kun lige penge nok

Ifølge professor Jakob Kjellberg er den årlige realvækst i 10’erne »lige til øllet for, hvad Finansministeriet regner med, der skal bruges for at følge med det demografiske træk, altså hvor mange flere ældre, der kommer«.

»Penge til mervækst, som vi så i 00’erne, er væk. Dengang var ’the skys the limit’. Der er jo aldrig nogen, der siger, at man har for mange penge, men i bund og grund var der rigeligt dengang. Men siden 2010 har man fået til den demografiske vækst, men ikke til mervækst. Det vil sige, at alt det nye, dyre - eksempelvis ny medicin, der kommer ind - mangler penge«, siger Jakob Kjellberg.

Professoren forklarer også, at det paradoksale ved sundhedsvæsenet i modsætning til andre sektorer er, at investeringer i nyt, godt udstyr og behandlingsformer ofte fører til merudgifter frem besparelser, som det kendes andre brancher.

Eksempelvis forøger dyr livsforlængende medicin den samlede patientomkostning, da døden indtræffer senere end ellers. Godt for patienten, men dyrt for samfundet.