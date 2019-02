229 tilfælde af kræft hos mænd skal bekæmpes med to stik

Havde alt været i skønneste orden, havde regeringen ikke afsat 13 millioner kroner på finansloven, så alle 12-årige drenge fra engang midt i året kan få skattebetalt de to vaccinestik, der kan beskytte mod kræft.

Men alt er ikke i skønneste orden.

Havde mediers massive skrækindjagende fokus og myndigheder og lægers manglede tillidsskabende svar i 2013 og nogle år efter ikke sendt den ellers første vaccine mod kræftsygdom - hpv-vaccinen - til intensiv behandling, da den var ved at dø efter pigeforældrenes tillid styrtdykkede, havde alt været i skønneste orden.

Men alt er ikke i skønneste orden.

Derfor skal alle 12-årige drenge fra juli måned i år nu også tilbydes hpv-vaccinen.

Derfor er der afsat i alt 40 millioner kroner på finansloven til den medicinske teknologi i et sundhedsvæsen, hvor klinikchefer opsiger deres stillinger, fordi de skal spare.

Derfor krydser læger, Sundheds- og Lægemiddelstyrelsen og store dele af Slotsholmen fingre i håbet om, at udbredelsen af kræftvaccinen bliver vel modtaget i forældregruppen. For langsomt er der kommet liv i hpv-vaccineren igen.

Mens kun omkring 15.000 piger påbegyndte hpv-vaccination i 2016 tog mere end dobbelt så mange imod tilbuddet året efter. Alligevel er det kun 5 ud af ti piger i en årgang, der lader sig beskytte mod livmoderhalskræft, som vaccinen dækker, mod ni ud af ti, før mediernes omtale destabiliserede kræftvaccinen.

I sidste uge kom en særdeles grundig 170 sider lang medicinsk teknologivurdering fra Sundhedsstyrelsen, der gennemgår hele det faglige, økonomiske, etiske og organisatoriske fundament for udvidelsen af børnevaccinationsprogrammet.

Var formålet alene var at beskytte drenge mod kræftlidelser, er det tydeligt, at en udvidelse ikke ville være sket af faglige grunde, for »omkostningseffektivitetsratio ligger under grænsen for det, der normalt anses for værende omkostningseffektivt«. Altså mindre sundhed for de mange millioner, der puttes i programmet, når fokus snævert er drenge.

Inkluderes generende, men ufarlige vorter på de mandlige og kvindelige kønsdele, som to af de tre hpv-vacciner beskytter i mod, også den som drengene nu skal tilbydes, når styrelsen frem til, »at vaccinationsprogrammet kan blive omkostningseffektivt«. Men det danske samfund har takket nej til andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet - vaccinen mod rota-virus eksempel - med henvisning til, at den børnelidelse er generende, men ufarlig.

Er det så fagligt helt skørt, at politikerne har valgt at tilbyde hpv-vaccinen nu også til drenge på linie med beslutninger i Australien og Norge eksempelvis?

Det afhænger naturligvis af øjnene, der ser. Men uanset ståsted skal vi huske, hvorfor det er, der var og er så stor faglig hype omkring hpv-vaccinerne, at der også er udelt Nobelpriser til opdagen, der muliggjorde vaccinen.

Human papilomavirus, hpv, dækker over 100 vira, hvoraf de omkring 40 inficerer hud og slimhinden i og omkring alle de kropsåbninger, hvor sex kan være involveret.

Derfor har de fleste med et sexliv haft en hpv-infektion, kroppen ubemærket selv har bekæmpet, men for nogle få bliver det til en kronisk hpv-infektion, der kan være årsag til kræftsygdom eller forstadier til kræft.

Derfor har Sundhedsstyrelsen i mtv-rapporten beregnet at 229 mænd og 583 kvinder hvert år får konstateret hpv-relateret kræft.

Kræft i penis, ydre og indre kvindelige kønsorganer, livsmoderhalsen, endetarmsåbning, mund og svælg kan altså a