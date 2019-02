Læger frygter oversete lidelser ved direkte fysioterapi

Dansk Folkeparti vil gøre det muligt - med offentlig støtte - for borgere at blive behandlet hos en fysioterapeut uden først at skulle forbi en læge.

Idéen er god, mener lægerne selv. De er dog ikke udelt begejstrede.

For det er for stort et sats at ændre systemet i hele landet på én gang, og det bør afprøves i mindre omfang, lyder det fra formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Christian Freitag.

»I så stor skala mener vi faktisk, at det er at handle i blinde. For vi kender ikke konsekvenserne af at omlægge så stor en del af sundhedsvæsnet«, siger han og peger på den fornuftige del af Dansk Folkepartis forslag:

»I de tilfælde, hvor borgeren viser sig at have ret i, at denne skal behandles hos en fysioterapeut, er det selvfølgelig indlysende godt«.

Kravet fra Dansk Folkeparti kommer forud for forhandlingerne om regeringens sundhedsreform, som begynder i næste uge.

Borgeren er ikke læge

Partiet vil sende borgere direkte i fysioterapi med offentligt tilskud uden henvisning for at aflaste de praktiserende læger, som der er mangel på.

Så langt giver forslaget mening for lægerne selv.

Men problemerne kan opstå, hvis en patient opsøger en fysioterapeut for at blive behandlet for en lidelse, som i virkeligheden kræver lægehjælp.

»Borgeren er ikke selv læge. Derfor kan vi frygte, at nogle borgere ender hos en fysioterapeut, men egentlig burde have været forbi en læge, fordi de fejler noget helt andet, end det en fysioterapeut kan hjælpe med«.

»Det er baggrunden for, at vi har det system, som vi har i Danmark i dag«, siger Christian Freitag.

Afprøv ideen i virkeligheden

Han foreslår, at man i første omgang afprøver idéen fra Dansk Folkeparti i et mindre, geografisk område, for at se hvordan det fungerer i virkeligheden.

»Man bliver nødt til at undersøge, hvad der sker med borgernes adgang til sundhed, hvad der sker hos de praktiserende læger, og hvad der sker med økonomien«.

»Altså om borgerne kommer til at bruge en stor del af sundhedsvæsenets penge på at gå til fysioterapi, fordi det ikke længere kræver en henvisning«, siger Christian Freitag.

Ifølge Politiken - som har offentliggjort Dansk Folkepartis udspil - vedrører 24 procent af alle konsultationer hos de praktiserende læger ondt i lænden, slidgigt og ondt i nakken.

Det er ofte en fordel at bruge fysioterapi ved denne type lidelser.

