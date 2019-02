Nyt studie: Er e-cigaretter bedre end nikotinprodukter, når det kommer til rygestop?

E-cigaretter er mere effektive end nikotinprodukter, hvis man som ryger ønsker at kvitte cigaretterne. Det konkluderer et nyt studie fra The New England Journal of Medicine. To eksperter forholder sig kritiske over for resultaterne.

Hvis valget står mellem e-cigaretter og nikotinprodukter såsom plastre og tyggegummi, så fungerer e-cigaretterne som det bedste middel til et rygestop. Det viser en stor lodtrækningsundersøgelse, der er foretaget i England.

Der er i undersøgelsen gjort brug af nationale rygestop-klinikker, hvor rygere er mødt op for at få hjælp til at kvitte cigaretterne. Ved lodtrækning har de enten fået mulighed for at vælge mellem forskellige nikotinprodukter til deres rygestop – eller også har de fået leveret e-cigaretter til samme formål.

»Studiet viser, at e-cigaretterne var dobbelt så gode som nikotinprodukterne. Det vil sige, at dem, der var i gruppen med e-cigaretter, klarede sig dobbelt så godt som den anden gruppe. Der var dobbelt så mange, der var røgfri efter et år, i forhold til dem, der kunne vælge nikotinprodukter. Det er et positivt budskab, fordi det viser, at e-cigaretter kan understøtte rygestop«, siger Charlotta Pisinger, der er klinisk professor i tobaksforebyggelse.

E-cigaretter vs. nikotinprodukter Ny undersøgelse om rygestop Undersøgelsen er af foretaget af The New England Journal of Medicine Studiet inkluderer 886 deltagere Nogle af deltagerne fik udleveret nikotinprodukter - andre fik e-cigaretter Efter et år var 18 procent af e-cigaret-rygerne stoppet med at ryge Hos dem, der fik nikotinprodukterne, var der tilsvarende 9.9 procent, som havde kvittet smøgerne Begge grupper modtog rådgivning undervejs Kilde: The New England Journal of Medicine

Der er bare et »men« forbundet med undersøgelsen. Deltagerne i studiet har fået rådgivning op til 12 gange i forløbet, hvor de har haft mulighed for at besøge en af rygestop-klinikkerne og modtage gode råd og vejledning. Det betyder dog ikke, at dem, der brugte e-cigaretter, stoppede med at bruge dem, forklarer Charlotte Pisinger.

»Efter et år var der stadig 80 procent af dem, der brugte e-cigaretter, der blev ved med at bruge dem. De har jo ikke fået de fulde helbredsgevinster ved et rygestop. E-cigaretter er ikke uskadelige, så selvom de er skiftet over til et lidt mindre skadeligt produkt, betyder det ikke, at de indånder ren luft. Der er stadigvæk giftige og kræftfremkaldende stoffer i e-cigaretter«.

Hvad betyder det for studiets resultater?

»Det er en bittersød meddelelse. På den ene side er der noget godt ved undersøgelsen, da der jo angiveligt er en effekt ved e-cigaretter – hvilket ikke er overraskende, fordi e-cigaretter har et meget højt indhold af nikotin. Derfor lyder det plausibelt, at de skulle være gode til at tage rygetrangen fra de almindelige cigaretter, fordi brugerne af e-cigaretter får den samme mængde nikotin«.

Kan ikke overføres til virkeligheden

Charlotte Pisinger fortæller, at der før det engelske studie er publiceret 15 andre undersøgelser, hvor man har fulgt forskere over tid. Her har rygerne ikke fået en intensiv vejledning. I 14 ud af de 15 undersøgelser viser det sig, at e-cigaretter faktisk underminerer røgfrihed – rygerne mister altså ikke rygetrangen ved at benytte e-cigaretter.

Så hvordan forholder du dig til undersøgelsen?

»Det er meget foruroligende, at 80 procent bliver ved med at bruge e-cigaretter efter et år. Fra et folkesundhedsperspektiv er e-cigaretter noget skidt. De fleste, der får dem mellem hænderne, bruger dem på en real life måde, hvilket underminerer deres røgfrihed«.

Når du siger »real life«, hvad mener du så?

»Real life handler om det, der sker i virkeligheden – det er det, vi observerer. E-cigaretter smager af slik og er nemme at få fat i. På den måde bruges de som et supplement til smøger. Og det er enormt irriterende, at vi ikke kan tage de her kliniske lodtrækningsforsøg og så overføre dem til virkeligheden, fordi virkeligheden opfører sig anderledes end studiets rammer«, siger hun.