Oliver blev helbredt med donorafføring: »Min første tanke var selvfølgelig, at det virker ulækkert«

Nok er Oliver Andersen stadig en smule tynd, men vægten er igen over 7o kilo, og det er ikke til at se, at han i løbet af det sidste år har spist flere piller, end de fleste mennesker når at sluge i løbet af et helt liv. Selv beskriver han tidspunkter, hvor det hele har virket håbløst, og hvor hans tilværelse stort set kun bestod af tre ting: søvn, medicin og skole.

»Hver dag var en kamp fyldt med piller. Stå op – spis piller. Gå i skole – spis piller. Slut skole – piller. Lave et eller andet om aftenen – piller. Sove – og så forfra igen«.

Derfor var det heller ikke svært at takke ja, da lægerne cirka et halvt år inde i hans sygdomsforløb tilbød en behandling med 90 procents chance for helbredelse. Heller ikke selv om behandlingen var at spise 30 kapsler, der skulle sluges på 30 minutter, og hvor indholdet var en fremmeds afføring.

»Min første tanke var selvfølgelig, at det virker ulækkert. Og det har vi også joket meget med i min familie. Sådan er vi bare, vi laver sjov med hinanden for at løsne lidt op i trælse øjeblikke«.

»Men til en vis grænse, for det er jo også alvorligt. Og da min mor og jeg tog til Aarhus, den dag, da jeg skulle have den første behandling, sagde jeg til hende: »Hør her, Mor, du joker bare ikke med det, når jeg skal til at tage de piller, for så for jeg dem altså ikke ned!««.

Kvalme, opkast og rask igen

I ni ud af ti tilfælde er en fæcestransplantation nok til at gøre patienter som Oliver Andersen med gentagne clostridie-infektioner raske igen. Det konkluderer blandt andet et forskningsprojekt fra en forskergruppe fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

Men for Oliver Andersen måtte der to behandlinger til. Det var efter den første kur, at sygeplejersken fra Skejby ringede med dårligt nyt. Den anden kur fik han i december, og siden da har den 20-årige midtjyde kun fået det bedre.

»Jeg kunne mærke en klar forskel på første og anden behandling. Første gang skete der slet ingenting, da jeg kom hjem, men anden gang gik det amok. Jeg begyndte at svede helt vildt og fik voldsom kvalme, og jeg endte med at kaste op. Der var halve kapsler ud over det hele«.

Heldigvis var det kun kapsler. Indholdet forblev, hvor det skulle, hvilket betød, at pillerne havde nået at virke, beroligede lægerne fra Skejby, da en bekymret Oliver Andersen dagen efter ringede dem op og sagde: »Det er noget lort, det her«.