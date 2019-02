Regeringen beroliger DF før reformforhandlinger: »Psykiatrien er for mig et eksempel, der skriger på, at vi skal få skabt de 21 sundhedsfællesskaber«

»Vi har et glansbillede af, at alt er fantastisk derude, og hvis vi bare kører videre, så er alt godt. Det er ikke det billede, vi i regeringen sidder med«, siger Ellen Trane Nørby og fortsætter:

»Og psykiatrien er for mig et af de eksempler på, der skriger på, vi skal få skabt de 21 sundhedsfællesskaber og den bedre sammenhæng for patienterne, for Gud for er det frygteligt at se, hvor mange patienter, der bliver udskrevet, og hvor der ikke står nogen i den anden ende og samler op«.

Flere folkevalgte i bestyrelser

I stedet for fem regioner med folkevalgte regionsrådspolitikere, ønsker regeringen at erstatte regioner med fem sundhedsforvaltninger med bestyrelser. Hver forvaltning skal rumme 21 sundhedsfællesskaber, hvor akutsygehuse, kommuner og de praktiserende læger skal forpligtes til et tættere samarbejde.

Som en af regeringens justeringer åbnes der nu for, at de 21 sundhedsfællesskaber kan få egen økonomi.

Ligeledes åbner regeringen for, at der i de fem sundhedsforvaltninger skal kunne være en »større kommunal repræsentation« i bestyrelserne, siger Sophie Løhde siger.

Men justeringerne dulmer ikke kritikken fra formand for Danske Regioner og partifælle Stephanie Lose (V), der særligt kritiserer, at de folkevalgte politikere i regionerne afskaffes.

»Jeg betragter det sådan, at man kompenserer for, at der opstår en række ulemper, ved fjerne det direkte folkevalgte led. Derfor synes jeg ikke, at det gør den store forskel«, siger hun.